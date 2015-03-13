У так званій "ЛНР" заявляють про прибуття в Луганськ чергового "гумконвоя" з РФ

Як сказано в повідомленні так званої "ЛНР", на даний час автомобілі зі складу колони, доставили продукти харчування, будматеріали та матеріали для забезпечення посівної кампанії, спрямовуються на склади для розвантаження. Більше 50 автомобілів привезли понад 250 тонн вантажу.

"Ця колона з гуманітарною допомогою оперативно сформована за дуже складної ситуації в Донбасі, пов'язаної з початком посівної кампанії і величезними руйнуваннями у населених пунктах, де елементарно не вистачає будматеріалів", - сказано в повідомленні.

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Водночас, на сайті МНС РФ повідомляється, що так званий "гуманітарний конвой" перетнув російсько-український кордон.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія вирішила відправити на Донбас "позапланові" гумконвої.

Як повідомляв УНІАН, Росія від літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

В РНБО заявляють, що всі російські «гумконвої» є лише підтримкою бойовиків. Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

4 березня кордон України незаконно перетнув 17-й російський «гуманітарний конвой».