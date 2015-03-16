Путін живий і провів зустріч з президентом Киргизстану (фото)
Президент РФ Володимир Путін вперше за десять днів показався на публіці.
Як повідомляє ТАСС, він провів переговори з президентом Киргизстану Алмазбеком Атамбаєвим в Костянтинівському палаці в Санкт-Петербурзі.
There he is still breaking hands. RT @dimsmirnov175: Судячи по обличчю Атамбаєва, рукостискання міцне і Путіна pic.twitter.com/dGnfZdjVsb
- Christopher Miller (@ChristopherJM) March 16, 2015
Зустріч двох президентів проходила на тлі чуток про важку хворобу і навіть смерть Путіна, які з'явилися у ЗМІ.
He looks smaller than 11 days ago, no? MT @world_reporter: Putin begins meeting w Atambayev at Konstantinovsky palace pic.twitter.com/1bQytEnZPe
- Christopher Miller (@ChristopherJM) March 16, 2015
Як повідомила раніше прес-служба Кремля, "порядок денний переговорів з президентом Атамбаєвим на вищому рівні передбачає обговорення ключових питань подальшого зміцнення російсько-киргизького співробітництва, насамперед у торговельно-інвестиційній та культурно-гуманітарній сферах, а також у сфері енергетики".
"Планується ґрунтовний обмін думками щодо взаємодії в контексті приєднання Киргизії до Євразійського економічного союзу", - зазначили в Кремлі.
Останній раз перед журналістами президент Росії з'явився ще 5 березня. Раніше ряд блогерів і ЗМІ висловили припущення, що Путін помер.
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Його прес-секретар Дмитро Пєсков запевнив, що Путін здоровий, а в змінах у його графіку немає нічого екстраординарного.
Пізніше з'явилася ще одна версія таємничого зникнення Путіна - нібито у президента РФ народилася дитина.
PUTIN LIVES. RT @dimsmirnov175: Зустріч Путіна і Атамбаєва почалася pic.twitter.com/sd2D0OTQir
- Christopher Miller (@ChristopherJM) March 16, 201