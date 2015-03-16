Путін живий і провів зустріч з президентом Киргизстану (фото)

12:58, 16 березня 2015
Політика
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Президент РФ Володимир Путін вперше за десять днів показався на публіці.

путин / @ChristopherJM

Як повідомляє ТАСС, він провів переговори з президентом Киргизстану Алмазбеком Атамбаєвим в Костянтинівському палаці в Санкт-Петербурзі.

Зустріч двох президентів проходила на тлі чуток про важку хворобу і навіть смерть Путіна, які з'явилися у ЗМІ.

Як повідомила раніше прес-служба Кремля, "порядок денний переговорів з президентом Атамбаєвим на вищому рівні передбачає обговорення ключових питань подальшого зміцнення російсько-киргизького співробітництва, насамперед у торговельно-інвестиційній та культурно-гуманітарній сферах, а також у сфері енергетики".

"Планується ґрунтовний обмін думками щодо взаємодії в контексті приєднання Киргизії до Євразійського економічного союзу", - зазначили в Кремлі.

Останній раз перед журналістами президент Росії з'явився ще 5 березня. Раніше ряд блогерів і ЗМІ висловили припущення, що Путін помер.

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Його прес-секретар Дмитро Пєсков запевнив, що Путін здоровий, а в змінах у його графіку немає нічого екстраординарного.

Пізніше з'явилася ще одна версія таємничого зникнення Путіна - нібито у президента РФ народилася дитина.

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