Чому не варто сподіватися на розслідування ДБР дій Порошенка

Колишній заступник голови Адміністрації президента Андрій Портнов подав заяву в Державне бюро розслідувань (ДБР) про злочини, які начебто скоїв Петро Порошенко за свою президентську каденцію. У ДБР вже підтвердили, що відкрили кримінальне провадження проти Порошенка за трьома статтями Кримінального кодексу: ст. 109 – дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, а також захоплення державної влади; ст.111 – державна зрада, ст. 426-1 – перевищення військовою службовою особою своїх повноважень влади.

За моєю інформацією, Порошенко і його команда за часів його президенства «набрали» коштів більше, ніж Янукович

За моєю інформацією, Порошенко і його команда за часів його президенства «набрали» коштів більше, ніж Янукович. І вже за це колишній президент мусить понести відповідальність. До того ж, Порошенко мав таємні домовленості з Путіним. І цей момент також повинен бути розслідуваний. Суспільство також має право знати про те, чому Гіркіну дали змогу вийти зі Слов’янська і взяти під контроль Донецьк, хто саме давав вказівки не атакувати його.

Крім того, суспільство має право знати, хто відповідальний за інцидент у Чорному морі поблизу Керченської протоки, в результаті чого українські судна були захоплені росіянами, а наші моряки потрапили в полон. Адже зрозуміло, що вище керівництво повинно було перед цією операцією проаналізувати ситуацію і усвідомити, що є лише три варіанти розвитку подій: або українські судна пропустять через протоку, або їх візьмуть у полон, або українських моряків розстріляють на смерть. Українці мають зрозуміти, якщо моряки свідомо посилалися туди командуванням, то – з якою метою? Чи ця операція справді мала політичну мету – відтермінувати президентські вибори? Такі підозри є, але все це повинно бути з’ясовано під час розслідування і судового розгляду.

Петро Порошенко за дуже багатьма епізодами повинен постати перед судом

Тобто Петро Порошенко за дуже багатьма епізодами повинен постати перед судом.

Але є кілька нюансів.

Перший. Прикро, що із такою заявою до ДБР звернувся саме Андрій Портнов, бо ця особа не має суспільної легітимності, тому що асоціюється з попереднім режимом Януковича. Було б краще, якби такі подання були від тих людей, які користуються довірою більшої частини суспільства – для того, щоб карати зло, ті, хто бореться з ним, повинні мати суспільну легітимізацію. Питання ж не у професійний якостях Портнова (в цьому ніхто не сумнівається, навіть його опоненти), а в суспільній легітимності. Значна частина суспільства ставиться до нього критично не через наявність кримінальних справ проти нього – ці справи розсипалися. Проблема в тому, що є суспільне несприйняття цієї людини.

Те, що до ДБР звернувся саме Портнов, може призвести до дискредитації самої ідеї судового переслідування Порошенка. Така небезпека справді є. Але, як бачимо, жодні громадські активісти та юристи не наважилися виступити з такою ідеєю. Це – теж об’єктивна реальність.

Другий. На даний момент я не бачу в Україні ані слідчих органів, ані судів, які могли б розслідувати ймовірні злочини Порошенка. Адже контроль екс-президента над структурами, в тому числі Генеральною прокуратурою, завдяки розставленим ним кадрам – колосальний. Контроль Порошенка над суддями завдяки так званій «судовій реформі» – теж колосальний.

Також не варто сподіватися на так звані антикорупційні органи. Хоча у західного суспільства були ілюзії, що ці органи здатні сприяти якимсь розслідуванням, насправді – це марні сподівання.

За моєю інформацією, ці органи одразу ж після створення отримали персональні вказівки, що не можна розслідувати справи, які пов’язані з Порошенком і його оточенням. Суспільству вже відомо, що деякі керівники цих антикорупційних структур їздили вночі до Порошенка, але це – лише «верхівка айсберга».

Хай там як, але за весь час свого існування ці органи так і не торкалися «елітної корупції», а вони були створені саме для цього.

Ситуація – критична, бо непокаране зло спонукає до появи іншого зла

Тому немає жодних ілюзій і сподівань щодо даного розслідування ДБР щодо дій Порошенка. На жаль, знадобиться ще кілька ротацій влади перед тим, як можуть з’явитися люди, які наважаться розслідувати діяльність колишнього президента. По-перше, для цього потрібна сміливість і громадянська позиція. По-друге – професійність, адже будь-яку справу потрібно розв’язувати в законний спосіб, а у нас великі проблеми з хорошими слідчими та брак кадрів.

Ситуація – критична, бо непокаране зло спонукає до появи іншого зла. Це, до речі, стосувалося і розслідування розстрілів на Майдані, за які так і не покарані винні в цьому. Це стосується і розслідування зловживань режиму Порошенка.

Поки що реальних механізмів для покарання Порошенка і його оточення я не бачу.

Олександр Доній, політичний аналітик, колишній народний депутат України, голова художнього об’єднання «Остання барикада»