Червоний Хрест з Німеччини, Австрії та Туреччини надав Україні гуманітарної допомоги на $260 тисяч

Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у Німеччині, Австрії та Туреччині надали Україні на понад 260 тис дол. гуманітарної допомоги.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, постійну допомогу українцям, які змушені були переселитися зі сходу України, а також і тим, хто все ще залишається жити на територіях, вражених війною, надає Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

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У цьому зв'язку голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський під час зустрічі з керівником місії МКЧХ Ентоні Меріоном, президентом Товариства Червоного Хреста України Іваном Усіченком та представником Європейської зони Міжнародної Федерації Товариства Червоного Хреста Софією Кері наголосив: «Я дуже вдячний вам за допомогу та співпрацю, адже багато людей опинилися у скрутному становищі внаслідок агресії з боку терористів, і нам дуже приємно, що ми не залишаємося сам-на-сам зі своєю бідою». Так, за його словами, «з початку року вже було отримано гуманітарну допомогу від представників Червоного Хреста у Німеччині, Австрії та Турецької Республіки на суму понад 260 тис. доларів. До складу гуманітарного вантажу входили предмети першої необхідності, ємності для води, обігрівачі тощо - саме те, що допомогло людям зі сходу пережити люту зиму. Неможливо переоцінити обсяг нашої спільної роботи, адже це - щоденна, кропітка праця задля збереження життя та добробуту українців».

У свою чергу Ентоні Меріон подякував рятувальникам ДСНС за професіоналізм і опікування проблемами переселенців та співвітчизників у Донецькій та Луганській областях.

«Нам дуже шкода, що Україна наразі опинилася у складному становищі. Не можу не відзначити той факт, що зараз ми дуже тісно співпрацюємо з Державною службою України з надзвичайних ситуацій, адже ми з вами маємо одну мету – надавати допомогу тим, хто її потребує. Я щиро дякую рятувальникам за професіоналізм та злагодженість, адже ви оперативно доправляєте гуманітарну допомогу людям зі Сходу та піклуєтеся про своїх співвітчизників у Донецькій та Луганській областях, доправляючи їм вкрай необхідний гуманітарний вантаж та відновлюючи життєдіяльність у містах, вщент зруйнованих терористами», - додав Меріон.

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Також він звернув увагу на те, що МКЧХ і надалі тісно співпрацюватиме з рятувальниками і має можливість не лише надавати гуманітарну допомогу населенню, але і необхідне устаткування для вдосконалення служби цивільного захисту України.

Група делегатів МКЧХ з 10 по 22 березня перебуває в Україні задля того, щоб оцінити ситуацію у країні та розробити план подальшої співпраці. Делегати відвідають кілька регіонів, куди надходила допомога для внутрішньо переміщених осіб, зокрема 12-14 березня дві робочі групи вже відвідали Запоріжжя та Харків.