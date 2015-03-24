Круглий стіл «Україна vs Росія: інформаційна війна»

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна

Співорганізатор круглого столу - Фонд «Мир і порядок»



Питання, винесені на обговорення:

Що важливіше в умовах війни: свобода слова чи інформаційна безпека?

Наскільки сильна російська пропаганда всередині України?

Інформаційна окупація: втратила Україна безповоротно симпатії жителів Криму та Донбасу?

Програє Україна інформаційну війну в головах європейців?

Чи здатна Україна вести контрпропаганду і боротьбу за уми російських громадян?

Учасники круглого столу:

ЮРІЙ СТЕЦЬ, міністр інформаційної політики України.

ВСЕВОЛОД КОЖЕМ'ЯКО, волонтер, бізнесмен, керівник Фонду «Мир і порядок»

ДМИТРО ТИМЧУК, народний депутат, керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний опір».

ВІКТОРІЯ СЮМАР, народний депутат, глава комітету з питань свободи слова та інформаційної політики

АНДРІЙ КУЛИКОВ, експерт із засобів масової інформації, журналіст

ОЛЕГ БАЗАР, головний редактор інформаційного порталу LB.ua

Модератор круглого столу - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.

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Згадка в новинах про даному заході про організатора дискусії - Інституті Горшеніна - обов'язково.

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