Круглий стіл «Україна vs Росія: інформаційна війна»
26 березня (четвер) 2015 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Україна vs Росія: інформаційна війна».
Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна
Співорганізатор круглого столу - Фонд «Мир і порядок»
Питання, винесені на обговорення:
Що важливіше в умовах війни: свобода слова чи інформаційна безпека?
Наскільки сильна російська пропаганда всередині України?
Інформаційна окупація: втратила Україна безповоротно симпатії жителів Криму та Донбасу?
Програє Україна інформаційну війну в головах європейців?
Чи здатна Україна вести контрпропаганду і боротьбу за уми російських громадян?
Учасники круглого столу:
ЮРІЙ СТЕЦЬ, міністр інформаційної політики України.
ВСЕВОЛОД КОЖЕМ'ЯКО, волонтер, бізнесмен, керівник Фонду «Мир і порядок»
ДМИТРО ТИМЧУК, народний депутат, керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний опір».
ВІКТОРІЯ СЮМАР, народний депутат, глава комітету з питань свободи слова та інформаційної політики
АНДРІЙ КУЛИКОВ, експерт із засобів масової інформації, журналіст
ОЛЕГ БАЗАР, головний редактор інформаційного порталу LB.ua
Модератор круглого столу - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.
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Згадка в новинах про даному заході про організатора дискусії - Інституті Горшеніна - обов'язково.
АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)