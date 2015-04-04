Знищення документів не врятує суддів-корупціонерів - Наливайченко

Голова СБУ Валентин Наливайченко заявляє, що аварія на водогоні в будівлі Вищої ради юстиції, внаслідок якої були пошкоджені особові справи суддів, не допоможе суддям-корупціонерам уникнути відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у навчальному центрі Національної гвардії.

“Очищення суддівського корпусу відбудеться. У нас не буває потопів, і архіви не горять стосовно корупції суддів. Усі, хто мають відповісти, будуть відповідати”, - наголосив Наливайченко.

За словами голови СБУ, до знищення документів через нібито аварії посадовці вдаються не вперше. “Це старі прийомчики корупціонерів. Це вже не перший раз. «Укрзалізниця» намагалася, коли ми кримінально переслідували попереднє керівництво. Вони намагалися гарячою водою затопити свою документацію. Але їх не врятувало це. Не врятує і цих”, - сказав Наливайченко.