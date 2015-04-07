Представники України не братимуть участі у путінському параді

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС Євген Перебийніс.

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"Жодної участі українських представників у заходах у Москві в умовах російської агресії проти України не буде і не може бути", - сказав він.

Як заявив Перебийніс, в МЗС уважно відслідковують інформацію щодо можливої участі керівників і представників інших держав, а також іноземних військових контингентів у заходах у Москві 9 травня.

“З огляду на російську агресію проти України така участь буде розцінюватись Україною як демонстрація солідарності з агресором і країною, яка всупереч своїй нібито антинацистській риториці на практиці всіляко заохочує і плекає нацистські рухи у себе в країні і, власне, є центром паломництва неонацистів з усього світу”, - сказав Перебийніс.

За його словами, МЗС вважає, що відзначення Дня Перемоги в такій державі важко було б назвати інакше як кощунством.

Перебийніс наголосив, що така солідарність з агресором може відповідним чином позначитися і на двосторонніх відносинах України з відповідними державами.