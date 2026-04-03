Путін ховає ракетні заводи в глибині Росії від українських атак, – The Telegraph

Об'єкти "Роскосмосу" будуть перенесені з Москви та її околиць у віддалені куточки країни.

Росія переміщує об'єкти, пов'язані з виробництвом ракет, далі вглиб країни, оскільки Україна посилює удари безпілотниками, пише The Telegraph.

Зокрема, стало відомо, що об'єкти Роскосмосу, російського державного агентства з космічних польотів та аерокосмічних досліджень, будуть перенесені з Москви та околиць у віддалені куточки країни, куди буде складніше проникнути безпілотникам і ракетам.

Зокрема, виробничі потужності московського Державного науково-виробничого космічного центру ім. Хрунічева також будуть перенесені до Омська на південному заході Сибіру, а потужності з виробництва ракетних двигунів, розташовані в Хімках Московської області, будуть перенесені до Пермі, неподалік від Уральських гір.

Хоча "Роскосмос" позиціонує себе як цивільне космічне агентство, він активно бере участь у виробництві ракет для війни Росії в Україні, зокрема міжконтинентальних балістичних ракет, таких як ядерна ракета РС-28 "Сармат", яку російські ЗМІ називають "найсмертоноснішою зброєю у світі".

Глава Роскосмосу Дмитро Баканов заявив, що агентство прийняло рішення про перенесення виробництва для оптимізації випуску та скорочення витрат.

"Однак це відбувається на тлі зростаючої занепокоєності кремлівських чиновників можливостями української кампанії дальніх ударів, яка проникає все глибше на територію Росії, вражаючи об’єкти, пов’язані з нафтовидобутком і військовою технікою", – зазначається в статті.

За останні тижні атаки Києва посилилися – серед них удари по критично важливих експортних терміналах Росії на Балтійському морі, а також атака на один із найбільших заводів з виробництва вибухових речовин у Чапаєвську.

При цьому Київ змінив стратегію і тепер систематично послаблює російську ППО в окремих районах, щоб зробити зону ураження вразливою, перш ніж завдавати ударів по критично важливих цілях протягом кількох днів поспіль.

Найбільш далекобійні удари України досі поширювалися на відстань близько 1900 кілометрів від її кордонів у бік Росії, але президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розробив безпілотники та ракети, здатні з високою точністю долати відстань у 3000 кілометрів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Сили оборони України завдали удару по заводу "Стріла" у Брянській області Росії. Це підприємство виробляє комплектуючі для ракет, зокрема Х-59, якими ворог не раз обстрілював українські міста.

Також на військовому аеродромі Кіровське у тимчасово окупованому Криму Сили безпілотних систем ЗСУ та ГУР Міноборони України знищили 4 борти та базу важких БПЛА "Оріон", літак АН-72П та радіолокаційну станцію "Меч".

