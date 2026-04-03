В мережу 'злили' знімок нової української балістичної ракети FP-7

Балістичну ракету FP-7 вперше протестували у лютому 2026 року.

В мережу виклали детальний знімок дослідного зразка української оперативно-тактичної балістичної ракети FP-7, яку розробляє відома компанія FirePoint. На фото звернув увагу канал російського Центру аналізу стратегій та технологій.

Як раніше повідомлялося, балістична ракета FP-7 є аналогом американської ATACMS, але коштує в 2,5 раза менше. Розробники відкрито заявляють, що ракета базується на зенітній 48Н6, створеній ще за часів СРСР для комплексу С-400.

Нова ракета зберегла оригінальне компонування та аеродинамічну схему, проте її корпус виготовлений із композитного матеріалу. Внутрішні системи – електроніка та паливо – повністю нові.

FP-7 створили як засіб, здатний проривати російські системи ППО, а також як інструмент, використання якого не потребує погоджень із українськими союзниками.

За даними з відкритих джерел, ракета має дальність до 200 км і оснащена бойовою частиною вагою 150 кг. Її максимальна швидкість досягає 1,5 км/с, а похибка враження цілі становить 14 метрів.

Ракета може досягти висоти до 65 км, а загальний час польоту складає 250 секунд. Вперше FP-7 протестували у лютому 2026 року.

