Росія підняла бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 та запустили сотні 'Шахедів', – Ігнат

Росія може повторити ситуацію, атакуючи Україну протягом доби.

Окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160. Про це в етері телемарафону розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Якщо будуть пуски й будуть ракети з'являтися, то обов'язково про це повідомимо. Атака зі стратегічної авіації класична – з дальніх рубежів. Тобто з районів Каспію, Волгодонська, Волгоградської області запускають ракети. Як це зазвичай відбувається, кілька годин треба, аби дістатися навіть до центру нашої країни. Тобто є час відреагувати нашому населенню, розуміти, що є небезпека і від "Шахедів" і від ракет. А також і балістична загроза", – сказав Ігнат.

Він додав, що сьогодні РФ вже атакувала низку регіонів 10 балістичними ракетами. Зазначається, що удари були спрямовані по прифронтових регіонах – Дніпропетровській і Харківській областях.

"Є влучання, зараз інформацію не подаємо, бо атака триває. Доволі велика кількість безпілотників зараз у центральній частині нашої держави. Це Кіровоградська, Вінницька область. Це Черкаси, з Сумської області теж на південь рухається велика група БПЛА. Станом на 7:00 протягом доби було зафіксовано близько 240 безпілотників. Зараз вже маємо оновлені цифри – понад 400 вже. І є інформація, що й інші пуски будуть проведені з різних напрямків. Тому маємо дещо повторення, яке в нас було 23-24 березня, коли було протягом цілої доби атакували російські ударні дрони. Так само це було з 31 березня на 1 квітня", – додав Ігнат.

Раніше військовий експерт Павло Нарожний пояснив, що Сили оборони під час нічних атак використовують тепловізійні приціли, тому РФ стає все менше сенсу атакувати Україну в темний час доби. Водночас він зазначив, що є дві версії, чому Росія почала атакувати Україну вдень. Перша – це тестування росіянами ручного керування "Шахедів", а друга – вплив на екомінку України.

Водночас авіаексперт Валерій Романенко зазначає, що РФ намагається тримати Сили оборони, економіку та цивільних України в постійній напрузі. Він також зазначив, що у РФ починається "істерика", оскільки росіяни суттєво "здулися", тоді як Україна нарощує кампанію з використання діпстрайків.

