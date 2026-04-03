Найкраща ситуація за останні 10 місяців: Зеленський розкрив звіт МІ-6 про Україну

Пропозиція України щодо перемирʼя на Великдень лишається актуальною, зазначив президент.

Наразі в України найкраща ситуація на фронті за останні 10 місяців. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, посилаючись на доповідь британської розвідки Мі-6.

"Це їх висновок, і всі партнери це бачать. З урахуванням окупації наших територій і деокупації наших територій зараз ми у невеличкому плюсі – звільнили близько 20 квадратних кілометрів, це якщо порівнювати те, де вдалося просунутись окупанту, і де нам вдалося звільнити нашу територію. Загалом фронт тримається. Тому висновок британської розвідки такий – ситуація складна, але найкраща за ці останні 10 місяців. Це справедливий висновок. Я вдячний всім нашим підрозділам, які це забезпечують", – сказав Зеленський.

Також Зеленський прокоментував реакцію РФ на пропозицію України влаштувати Великоднє перемирʼя. За словами президента, РФ не готова до цього.

"Американській стороні ми передали наш запит. Я не знаю, чи буде в них можливість передати ще свій меседж "руськім". Подивимося. Наша пропозиція щодо припинення вогню на Великдень залишається", – додав Зеленський.

Коментуючи ситуацію на фронті, президент повідомив про активізацію РФ під час негоди. За словами президента, росіяни розуміють, що через наближення літа збільшується кількість світлих днів і це зменшує можливості РФ просуватися непоміченими.

"Коли є туман, мало сонця, дощ, то вони тими чи іншими групами іноді інфільтруються. А коли сонячна погода, то цього менше. Хоча "зеленка" допомагає трішки ховатися. Ми бачимо їх накопичування. Напрямки ті самі – Покровський, Гуляйпільський. Той наступ, який вони хотіли в березні, наші Збройні Сили своїми діями зірвали. Тому зараз "руські" будуть просто посилювати штурмові дії. Поки що глобальної загрози ми не бачимо", – пояснив президент.

Раніше Юрій Федоренко – командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Командування Сил безпілотних систем ЗСУ повідомляв, що активність росіян на фронті зменшилася. За його словами, причиною цього стало збільшення кількості втрат РФ на фронті.

Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни прокоментували плани РФ захопити Донеччину протягом двох місяців. Експерти назвали ці плани "абсурдними" і не відповідають ситуації на полі бою.

