'ПриватБанк' знизив ціну євро: свіжий курс валют на 3 березня

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 3 квітня, знизився на 5 копійок і становить 44,05 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 25 копійок і складає 50,85 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,45 гривні, а євро - за курсом 49,85 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у п’ятницю не змінився і складає 44,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився незмінним і становить 51,02 гривні.

НБУ встановив на 3 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,81 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки. Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,46 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла одразу на 36 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні не змінився і становить 44,05 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,50 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 23 копійки і складає 50,90 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,30 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: