Трамп оголосив про дві наступні цілі щодо Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що наступними двома цілями Америки в Ірані будуть мости та електростанції. Про це повідомляє Newsweek.

"Наші військові, найвеличніші та найпотужніші (безумовно!) у світі, навіть не почали знищувати те, що залишилося в Ірані. Далі мости, потім електростанції! Керівництво нового режиму знає, що потрібно зробити, і це потрібно зробити швидко", – написав він у дописі на Truth Socia.

Ці коментарі прозвучали після того, як Трамп у своїй промові в середу ввечері заявив, що американські війська незабаром "завершать роботу" і що "основні стратегічні цілі наближаються до завершення". Він також пообіцяв завдати Ірану "надзвичайно сильного удару протягом наступних двох-трьох тижнів" і повернути його "до кам'яного віку".

Відео дня

Війна США в Ірані

Як повідомляв УНІАН, представник іранських збройних сил Ебрахім Зольфагарі заявив, що у Ірану є секретні склади зброї та боєприпасів, до яких США та Ізраїль не зможуть дістатися.

Він зазначив, що цілі, по яких до сьогоднішнього дня били американські та ізраїльські військові, насправді не мають особливого значення, оскільки стратегічне військове виробництво нібито знаходиться в інших місцях.

Ця заява пролунала на тлі промови президента США Дональда Трампа про "переконливу перемогу" над Іраном.

Таким чином, Тегеран у свою чергу дає зрозуміти, що, незважаючи на нещодавні удари, його військовий потенціал не знищено.

Вас також можуть зацікавити новини: