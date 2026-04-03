Без черг і кас: 'Укрзалізниця' спростила купівлю квитків на поїзди західних областей

Пасажири ще семи областей мають змогу купувати квитки на приміські рейси в телефоні.

Відтепер придбати квитки на приміські поїзди західних областей можна онлайн у застосунку "Укрзалізниці". Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

"Укрзалізниця" розширює функціонал мобільного застосунку: відтепер пасажири ще семи областей країни мають змогу купувати квитки на приміські рейси прямо в телефоні. Це важливий крок у цифровій трансформації", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що до вже наявних областей додаються онлайн-квитки у Львівській, Волинській, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Для того, аби мати квиток в телефоні потрібно завантажити застосунок УЗ, перейти у розділ "Приміські", обрати точки відправлення після чого можна оформити квиток.

1 квітня залізнична компанія надала можливість купляти пільгові квитки для пасажирів з інвалідністю онлайн без звернення до каси.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку зі зростанням пасажиропотоку наприкінці березня та на початку квітня УЗ призначила чотири додаткові поїзди на пікові дати та продовжила один з рейсів далекого сполучення до Яремче.

24 березня голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський заявив, що внаслідок атак росіян по пасажирським поїздам в компанії змінили протоколи безпеки. Так, потяги можуть зупиняти, а пасажирів евакуйовувати, щоб зберегти життя.

