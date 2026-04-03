Росія відправила підводний човен до Індонезії на тлі планів базування Ту-95МС та Іл-76

Візит кораблів РФ відбувається на тлі попередніх спроб розмістити стратегічну авіацію біля Австралії.

До берегів Індонезії прибула група кораблів ВМФ Росії, до складу якої увійшли ракетний корвет, підводний човен-носій крилатих ракет "Калібр" та допоміжне судно. Про це повідомляє агенція Janes.

Йдеться про корвет "Громкий", дизель-електричну субмарину проєкту 636.6 та океанський буксир "Андрей Степанов". Візит офіційно пояснюють "зміцненням оборонної співпраці" між Росією та Індонезією.

Корвет оснащений протикорабельними ракетами Х-35У, тоді як підводний човен може нести крилаті ракети Калібр – як для ударів по наземних цілях, так і по кораблях.

Візит відбувається на тлі попередніх планів Кремля орендувати індонезійську авіабазу для розміщення стратегічної авіації, зокрема бомбардувальників Ту-95МС та транспортних літаків Іл-76.

Раніше розглядалося летовище "Манухуа", розташоване неподалік Австралії. Російські літаки вже здійснювали там посадки, а Москва неодноразово запитувала дозволи на нові польоти.

Втім, за оцінками експертів, ці плани могли втратити актуальність після української операції "Павутина", яка завдала втрат російській стратегічній авіації.

Зміни у військовій співпраці

Індонезія раніше відмовилася від закупівлі російських винищувачів Су-35, обравши французькі Rafale, однак у 2025 році приєдналася до блоку БРІКС.

При цьому країна й надалі використовує російську авіатехніку, зокрема літаки Су-27 і Су-30 різних модифікацій.

Прибуття російських бойових кораблів може свідчити про спробу Москви посилити військову присутність у Південно-Східній Азії та відновити вплив на тлі геополітичної конкуренції в регіоні.

