Названо найпопулярніші моделі нових авто в Україні: хто на першому місці

Протягом минулого місяця українці купили близько 5,9 тисячі нових легкових автомобілів, що на 16% більше, ніж у березні 2025 року. Порівняно з лютим 2026-го попит на нові авто зріс на 35%, пише "УкрАвтопром".

Якщо говорити про конкретні моделі, то найбільшим попитом в березні користувався кросовер Toyota RAV4. Автомобіль цінують за надійність, універсальність, а також економні гібридні двигуни.

Другу та третю позиції також посіли кросовери – Renault Duster та Hyundai Tucson, які цінують за оптимальне співвідношення ціни та якості. Загалом, саме кросовери домінують серед найпопулярніших авто.

Серед інших типів авто можна виділити хіба що "народну" Škoda Octavia, а також преміальний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado.

Загалом список лідерів виглядає так:

Toyota RAV4 – 453 од.; Renault Duster – 407 од.; Hyundai Tucson – 247 од.; Volkswagen Touareg – 204 од.; Škoda Kodiaq – 162 од.; Nissan Qashqai – 157 од.; Toyota Land Cruiser Prado – 156 од.; Kia Sportage – 123 од., Mazda CX-5 – 123 од. та Suzuki SX4 – 123 од.; Škoda Octavia – 116 од.; Škoda Karoq – 101 од.

Найбільшою популярністю в Україні користуються автомобілі бренду Toyota (серед нових авто). Це пояснюється надійністю його моделей, сучасними технологіями і широким модельним рядом, що включає, зокрема, доступні бюджетні авто.

Повідомлялося також, що упродовж перших двох місяців року автопарк України поповнили 31,8 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.

