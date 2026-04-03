Одного бачив двічі - в Києві, іншого - часто на фронті: командир про Залужного і Сирського

Сирський призначає на посади командирів за їхні якості та дзвонить деяким посеред ночі.

Командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро (Перун) Філатов розповів, що із колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним зустрічався лише двічі, і ці зустрічі були в Києві, а чинний, Олександр Сирський двічі на тиждень на напрямку, де йде великий наступ противника, або де українські військові проводять наступальні заходи.

Про це військовий розповів в інтерв’ю "Українській правді". Відповідаючи на запитання, в якому тоні проходять робочі зустрічі на напрямках фронту з Олександром Сирським, головнокомандувачем Збройних сил України, Філатов зауважив, що тон різний, і це залежить від обставин та подій на фронті.

"Але главком - не імпульсивна людина, він не кричить і матом не лається. Але буває дуже наполегливим", - сказав він.

За словами Філатова, на зустрічах із Сирським командири можуть бути повністю відкритими та висловлюють своє бачення відкрито. "Головком не завжди погоджується, але точно дослухається", - розповів командир.

Якщо нестача сил

На запитання, чи може він на зустрічі прямо сказати Сирському, наприклад, що їм бракує сил чи ресурсів для виконання певного завдання, Філатов зазначив, що не лише він, а усі це можуть і кажуть:

"Я неодноразово звертався до головкома і казав, що от сьогодні я не можу наступати. І пояснював - техніка не підготовлена, не встигли зробити захист від FPV, розгорнути зв'язок".

Він додав, що під час наступальних дій на Гуляйпільському напрямку жодного не чув, щоб хтось із командирів бригад чи полків звернувся до головкома і аргументував, чому йому, наприклад, треба ще два дні на підготовку, а головком відповів: "Мене це не цікавить. Вперед".

Залужного бачив лише двічі

"При всій любові та повазі до Залужного - я з ним зустрічався тільки два рази, і ці зустрічі були в Києві. Під час цих зустрічей я піднімав дуже важливі та гострі питання - і ні одне з них не було вирішено. З Сирським я в Києві зустрічався один раз - на урочистих заходах, коли нам вручали прапор військової частини. Усі інші рази ми бачилися тут, на фронті", - розповів Філатов.

За його словами, зараз Сирський "приїжджає до нас десь раз на десять днів, бо немає активних дій". "На напрямку, де йде прямо великий наступ противника, або де ми проводимо наступальні заходи, він - двічі на тиждень, законно", - сказав командир.

Сирський може дзвонити вночі

Філатов зазначив, що Сирський призначає на посади командирів за їхні якості та дзвонить деяким командирам посеред ночі. Зокрема, була історія, коли Сирський набрав командира, чий підрозділ був у наступі, а той взяв слухавку трохи сонним. Тож Сирський зробив йому зауваження за це.

"Для главкома набрати під час активних дій о першій, о третій ночі - це взагалі норм. Якщо немає активних дій, то просто дзвонить, питає, як справи, які втрати, чим допомогти. Він повністю в контексті.

Останні заяви Сирського

Як повідомлялося, раніше Сирський заявив, що було багато зроблено, аби військовослужбовці, які з різних причин самовільно залишили військову частину, поверталися на службу.

Він зазначив, що основною причиною СЗЧ є небажання проходити службу, побоювання за своє життя. На думку Сирського, для того, щоб не було проблем з мобілізацією, потрібно, щоб представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ставилися до мобілізованих "по-людськи".

Вас також можуть зацікавити новини: