Індія вперше за сім років чекала нафту з Ірану, але танкер різко змінив курс, - Bloomberg

Підсанкційний танкер із іранською нафтою, який міг стати першим постачанням до Індії за майже сім років, раптово змінив курс і тепер прямує до Китаю, пише Bloomberg.

Зазначається, що йдеться про судно Ping Shun – танкер класу Aframax, збудований у 2002 році та внесений до санкційного списку США у 2025 році. За даними компанії Kpler, яка відстежує рух суден, наразі танкер подає сигнал про прибуття до китайського міста Дун’їн в провінції Шаньдун.

Ще на початку тижня судно вказувало пунктом призначення індійський порт Вадінар на західному узбережжі, однак згодом різко змінило курс на південь. Водночас такі сигнали не остаточні і можуть змінюватися в будь-який момент.

Індія не купує іранську нафту з травня 2019 року, коли припинила імпорт через санкції Вашингтона. Президент США Дональд Трамп тимчасово пом’якшив обмеження для іранських вантажів, які вже перебувають у морі, однак питання розрахунків, логістики та страхування продовжують ускладнювати можливі угоди.

2 квітня ціни на нафту суттєво зросли після попереднього падіння. Таким чином котирування відреагували на заяву президента Дональда Трампа про те, що США продовжуватимуть завдавати удари по Ірану.

Видання The Economist писало, що попри блокування Ормузької протоки для країн Перської затоки, іранські танкери продовжують курсувати протокою. Тому Іран зараз заробляє майже вдвічі більше від продажу "чорного золота" щодня, ніж до початку бомбардувань з боку США та Ізраїлю.

Раніше повідомлялося, що контроль над Ормузькою протокою дає Ірану можливість налагодити потік доходів. З кожного судна Іран стягує по 2 млн доларів за безпечний прохід протокою. Таким чином, на місяць країна може залучати мільярди доларів до бюджету.

Вас також можуть зацікавити новини: