Чи дійсно після СЗЧ лише у штурмовики: у військового омбудсмена пояснили систему

Є вимоги щодо військових частин пріоритетного комплектування, до яких в тому числі відносяться і штурмові.

При поверненні військового на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ) не визначено повернення саме в штурмові війська.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" сказав Руслан Циганков, перший заступник військового омбудсмена. Він зауважив, що згідно з нормативними документами щодо порядку поновлення на військовій службі, тобто повернення до бригади, цього не визначено.

"Є вимоги щодо військових частин пріоритетного комплектування. І саме в такому ракурсі військовослужбовці повертаються до частин пріоритетного комплектування", - зазначив Циганков.

Водночас він зауважив, що штурмові війська є військовими частинами пріоритетного комплектування. "Вони, звісно, можуть потрапити у штурмові війська", - пояснив перший заступник військового омбудсмана.

Повернення після СЗЧ

Як повідомляв УНІАН, Генеральним штабом ЗСУ було спрощено повернення військовослужбовців після самовільного залишення військової частини.

Головнокомандувач ЗСУ виключив проміжні ланки в опрацюванні документів, зокрема армійський корпус, оперативне командування, вид тощо. Так, документи на призначення тепер подаються напряму від військової частини до Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що ці кроки покликані пришвидшити призначення військовослужбовців на посади, зробити процес їхнього переведення прозорішим та усунути "маніпуляції окремих посадових осіб щодо перешкоджання таким переведенням".

