Екіпажі ЗСУ опановують Leopard 2 за секретною технологією НАТО, - ВІ

Військові отримали унікальну можливість відточувати майстерність, не виїжджаючи на полігон.

Українські військові почали використовувати новітні шоломи змішаної реальності для підготовки екіпажів танків Leopard 2A4. Про це повідомляє Business Insider, з посиланням на компанію-розробника Varjo.

Як йдеться у матеріалі, використання технологій змішаної реальності стало вимушеним, але ефективним кроком. Справжні танки та дефіцитні 120-мм снаряди потрібні на фронті, тому для курсантів обрали шлях цифрового навчання.

За наявними даними, норвезька компанія Fynd Reality вже закупила 39 гарнітур Varjo в межах програми допомоги Києву, вартість якої складає близько 8,45 млн доларів.

Відео дня

Тімо Тойкканен, генеральний директор Varjo, в інтерв'ю виданню пояснив, що такі симулятори раніше були доступні лише льотчикам, але тепер вони допомагають готувати командирів, навідників та водіїв танків. На його думку, головна перевага – можливість нескінченних тренувань.

"Тож ви не обмежені однією годиною в куполі, а можете тренуватися скільки завгодно, виконуючи набагато більше підходів і повторень", – сказав він.

Як зазначається у публікації, такий підхід дозволяє зберігати реальний ресурс техніки для бойових дій. Очільник компанії підкреслив, що в умовах повномасштабного вторгнення Україна не має можливості витрачати бойові машини на навчання в тилу.

"Країна перебуває у стані війни та бореться за своє виживання. Тому всі ресурси негайно залучаються, і для навчання вже нічого не залишається", – додав директор.

За наявною інформацією, фінські технології вже допомагають українцям опановувати й винищувачі F-16. Програма підготовки на Leopard 2 за допомогою VR наразі перебуває на початковій стадії, але вже стала частиною великої стратегії НАТО.

Українська техніка

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що у прифронтових районах ЗСУ помітили модернізований український танк Т-64 БМ "Булат", який отримав новий потужніший двигун та трансмісію, що значно підвищує маневровість і бойові можливості на полі бою.

Двигун серії 6Д був доопрацьований шляхом додавання ще одного циліндра, зберігши надійність, але збільшивши динаміку, а коробка передач від сучаснішого "Оплоту" дозволяє рухатися заднім ходом до ~30 км/год. Його використовують підрозділи 1‑ї важкої механізованої Сіверської бригади.

