У Кабміні відповіли на заяви екс-глави Держфінінспекції про корупційні схеми в уряді

Звільнений керівник Державної фінансової інспекції Микола Гордієнко не виконав більше 70% доручень щодо перевірки найпотужніших державних підприємств, хоча прем'єр-міністр Арсеній Яценюк не раз звертав увагу на те, що там можуть бути порушення.

Про це сьогодні під час засідання Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції заявила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова, звітуючи про результати службової перевірки діяльності Гордієнка на займаній посаді.

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"Це і державне підприємство "Антонов", це і виконання комплексної програми будівництва вітрових електростанцій, де було встановлено порушення на 588 мільйонів гривень. Це і такі підприємства, як "Укрспирт" - близько 300 мільйонів гривень порушень, "Київводоканал", "Укрспирт", перевірки Генеральної прокуратури майже на мільярд щодо зведення будівлі прокуратури в Києві тощо", - сказала Севостьянова.

За її словами, урядом Арсенія Яценюка було визначено список із 36 держпідприємств, які були визначені як пріоритетні для перевірки.

"Так от, 70% цих підприємств взагалі не перевірялися паном Гордієнком, і це питання до нього, чому саме він вирішив, що ці підприємства не треба перевіряти і провести професійні аудиції", - наголосила перший заступник міністра юстиції.

Наталія Севостьянова зазначила, що уже після початку службової перевірки щодо діяльності Гордієнка, він зробив публічні заяви про нібито 7,5 мільярдів зловживань уряду Арсенія Яценюка, хоча це не входило в його обов'язки.

"По вказаній сумі службове розслідування встановило, що з них 2,8 мільярда - це взагалі перевірки, які проводили у січні-лютому 2014 року, коли ще стояв Майдан. 5,5 мільярди гривень - це також перевірки, проведені 2014 року, але вони стосуються періоду від 2007 до 2013 років, коли уряд Януковича був при владі і всі ці державні підприємства очолювали зовсім інші люди", - пояснила Севостьянова.

"Це повна маніпуляція фактами і цифрами для того, щоб ввести в оману український народ", - наголосила заступник міністра юстиції.

Представник Уряду звернула увагу, що для того, щоб спростувати озвучені заяви Гордієнка, на засідання комітету прибули керівники усіх держпідприємств.

"Вони сидять позаду вас. Це керівники "Нафтогазу", "Укртелекому", "Енергоатому", "Укрзалізниці", "Укрпошти", "Укргазвидобування", і вони можуть вам конкретно по кожному факту спростувати усі ці голослівні заяви", - підкреслила Севостьянова.

Зокрема, заступник міністра юстиції навела приклад із Держспецзв'язком, де пан Гордієнко зазначив про 228 мільйонів нібито зловживань.

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"Дані порушення стосуються 2013 року. Ці матеріали ревізії були передані Урядом до ГПУ ще в серпні 2014 року і вже відкриті кримінальне провадження. На той час підприємство очолював пан Резніков, який ще був призначений за часів Януковича", -- сказала вона.

За словами Севостьянової, щодо більшості порушень, про які говорить пан Гордієнко, Уряд уже давно направив звернення до Генеральної прокуратури України ще задовго до його публічних скандальних заяв. По деяких з них ще у кінці 2014 року було відкрито кримінальні справи.

"Саме Уряд направляв заяви про провадження, уряд ініціював службову перевірку з цього приводу для того, щоб усі винні особи були покарані", - резюмувала Севостьянова.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня Кабмін у рамках боротьби з проявами корупції та перевірки роботи органів виконавчої влади ініціював проведення службового розслідування стосовно керівництва Державної фінансової інспекції й відсторонив главу відомства Гордієнка від виконання обов'язків.

Керівництву відомства пред'явили звинувачення за трьома пунктами: необ'єктивність проведення фінансової перевірки концерну «Антонов», зловживання аудиторів фінансової інспекції при проведенні аудиту держкомпаній і відсутність дієвого контролю за державним майном і державними коштами, який повинен був здійснюватися Держфінінспекції.

У відповідь Гордієнко заявив про зловживання уряду, виявлені в 2014 році, на суму понад 7,5 млрд грн. Йшлося, за його словами, про зловживання в «Укрпошті», «Укргазвидобуванні», «Енергоатомі» й про зловживання в «Нафтогазі» на суму понад 4,5 млрд грн.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відразу ж звернувся до генпрокурора Віктора Шокіна з тим, щоб ГПУ почала розслідування за висловленими на адресу уряду звинуваченнями.

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4 квітня Кабінет міністрів звільнив Гордієнка з посади голови Державної фінансової інспекції.

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про створення парламентської ТСК із перевірки фактів корупції в органах влади, озвучених екс-головою Держфінінспекції Гордієнком.

Сьогодні, 8 квітня, Гордієнко заявив, що з 7,6 млрд грн корупційних збитків, «встановлених ним за період 2012-2014 років, близько 3,5 млрд корупційних збитків припадає на друге півріччя 2014 року».