Лавров заявив, що закони України про декомунізацію "згубні" для мирного процесу на Донбасі
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що закони України про декомунізацію "згубні" для мирного процесу на Донбасі.
Як повідомили УНІАН у МЗС РФ, про це він заявив за підсумками зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" в Берліні.
"Зрозуміло, ми привернули увагу до нинішньої ситуації в Україні й законів, які приймає Верховна Рада: "декомунізація", героїзація нацистів. Будемо постійно звертати на це увагу наших партнерів. Я думаю, що вони розуміють, наскільки згубна для мирного процесу подібна активність Верховної Ради", - сказав Лавров.
При цьому він зазначив, що поки ніяких запевнень про те, що будуть зроблені якісь кроки з боку Євросоюзу й від наших німецьких і французьких партнерів, представники РФ не почули.
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"Мені здається, вони все прекрасно розуміють і особливо те, що продовження лінії на героїзацію нацистів і дегероїзацію справжніх героїв Другої світової війни та Великої Вітчизняної війни ризикує підірвати мінський процес", - заявив Лавров.
Як повідомляв УНІАН, увечері 13 квітня в Берліні почали зустріч Павло Клімкін, Сергій Лавров, Франк-Вальтер Штайнмаєр і Лоран Фабіус, щоб оцінити виконання мінських домовленостей про врегулювання на сході України.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник, коментуючи у Твіттері перебіг зустрічі, заявляв про "дуже затяті розмови" і "напружену атмосферу".
За його словами, в перебігу зустрічі знову стали чітко видні розбіжності в думках між Києвом і Москвою. Але, додав німецький міністр, альтернативи мінським домовленостей немає.
"Усі знають, що перед нами довгий шлях. Але ми маємо намір зробити все можливе, щоб продовжити цей процес (урегулювання на сході України)", – сказав він.
Лавров, виступаючи окремо перед журналістами, повідомив, що сторони також домовилися додати до переліку озброєнь, що мають бути відведені, не тільки танки, а й зброю калібром менше за 100 міліметрів.
У спільній заяві міністри закордонних справ України, Росії, Німеччини і Франції закликали Тристоронню контактну групу, що діє під егідою ОБСЄ, узгодити графік відведення таких озброєнь.
Вони також закликали сторони припинити бойові дії і засвідчити відданість повному втіленню режиму припинення вогню і повному відведенню важких озброєнь.
Сторони також мають призначити представників до чотирьох робочих підгруп, що мають працювати у структурі Тристоронньої групи.
9 квітня 2015 року Верховна Рада прийняла Закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні й заборону пропаганди їх символіки".
Згідно із законом, пропаганда комуністичного та/або нацистського тоталітарних режимів та їх символіки визнається наругою над пам'яттю мільйонів жертв тоталітарного комуністичного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму й забороняється.
Також забороняється виготовлення, розповсюдження, публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, в тому числі пам'яток, символіки нацистського тоталітарного режиму, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР, інших союзних радянських республік або їх фрагментів на всій території України.