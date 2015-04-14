Лавров заявив, що закони України про декомунізацію "згубні" для мирного процесу на Донбасі

Як повідомили УНІАН у МЗС РФ, про це він заявив за підсумками зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" в Берліні.

"Зрозуміло, ми привернули увагу до нинішньої ситуації в Україні й законів, які приймає Верховна Рада: "декомунізація", героїзація нацистів. Будемо постійно звертати на це увагу наших партнерів. Я думаю, що вони розуміють, наскільки згубна для мирного процесу подібна активність Верховної Ради", - сказав Лавров.

При цьому він зазначив, що поки ніяких запевнень про те, що будуть зроблені якісь кроки з боку Євросоюзу й від наших німецьких і французьких партнерів, представники РФ не почули.

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"Мені здається, вони все прекрасно розуміють і особливо те, що продовження лінії на героїзацію нацистів і дегероїзацію справжніх героїв Другої світової війни та Великої Вітчизняної війни ризикує підірвати мінський процес", - заявив Лавров.

Як повідомляв УНІАН, увечері 13 квітня в Берліні почали зустріч Павло Клімкін, Сергій Лавров, Франк-Вальтер Штайнмаєр і Лоран Фабіус, щоб оцінити виконання мінських домовленостей про врегулювання на сході України.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник, коментуючи у Твіттері перебіг зустрічі, заявляв про "дуже затяті розмови" і "напружену атмосферу".

За його словами, в перебігу зустрічі знову стали чітко видні розбіжності в думках між Києвом і Москвою. Але, додав німецький міністр, альтернативи мінським домовленостей немає.

"Усі знають, що перед нами довгий шлях. Але ми маємо намір зробити все можливе, щоб продовжити цей процес (урегулювання на сході України)", – сказав він.

Лавров, виступаючи окремо перед журналістами, повідомив, що сторони також домовилися додати до переліку озброєнь, що мають бути відведені, не тільки танки, а й зброю калібром менше за 100 міліметрів.

У спільній заяві міністри закордонних справ України, Росії, Німеччини і Франції закликали Тристоронню контактну групу, що діє під егідою ОБСЄ, узгодити графік відведення таких озброєнь.

Вони також закликали сторони припинити бойові дії і засвідчити відданість повному втіленню режиму припинення вогню і повному відведенню важких озброєнь.

Сторони також мають призначити представників до чотирьох робочих підгруп, що мають працювати у структурі Тристоронньої групи.

9 квітня 2015 року Верховна Рада прийняла Закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні й заборону пропаганди їх символіки".

Згідно із законом, пропаганда комуністичного та/або нацистського тоталітарних режимів та їх символіки визнається наругою над пам'яттю мільйонів жертв тоталітарного комуністичного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму й забороняється.

Також забороняється виготовлення, розповсюдження, публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, в тому числі пам'яток, символіки нацистського тоталітарного режиму, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР, інших союзних радянських республік або їх фрагментів на всій території України.