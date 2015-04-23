СБУ перевіряє інформацію щодо погроз на адресу Парубія та Пашинського - Наливайченко

Про це УНІАН, із посиланням на голову СБУ Валентина Наливайченка, повідомили у прес-центрі СБУ.

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За його словами, як зазначають у прес-центрі, ця інформація ретельно аналізується, вживаються всі передбачені законом заходи безпеки.

Раніше УНІАН повідомляв, що Пашинський вважає, що його та Парубія планував викрасти Захарченко.