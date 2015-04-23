СБУ перевіряє інформацію щодо погроз на адресу Парубія та Пашинського - Наливайченко
20:55, 23 квітня 2015Політика
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СБУ отримала інформацію щодо погроз на адресу першого заступника голови Верховної Ради України Андрія Парубія та голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони України Сергія Пашинського.
СБУ перевірить інформацію щодо погроз Парубію і Пашинському / Фото УНІАН
Про це УНІАН, із посиланням на голову СБУ Валентина Наливайченка, повідомили у прес-центрі СБУ.
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За його словами, як зазначають у прес-центрі, ця інформація ретельно аналізується, вживаються всі передбачені законом заходи безпеки.
Раніше УНІАН повідомляв, що Пашинський вважає, що його та Парубія планував викрасти Захарченко.
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