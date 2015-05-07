Порошенко запросив сінгапурський бізнес більше інвестувати в Україну

02:35, 07 травня 2015
Політика
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Президент Петро Порошенко провів зустріч з Міністром закордонних справ та юстиції Сінгапуру К.Шанмугамом і запросив сінгапурський бізнес збільшити інвестиції в Україну

REUTERS

Про це повідомляє прес-служба президента.

У свою чергу, глава МЗС Сінгапуру заявив про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та наголосив на тому, що його країна засудила анексію Криму, як і засуджує будь-які спроби порушення суверенітету інших держав.

Глава держави подякував за підтримку та заявив: "Я є оптимістом, маючи таку підтримку у всьому світі, від різних країн, серед яких і Сінгапур, і я гордий за свій народ, який бореться за мир, свободу та незалежність своєї країни".

Також співрозмовники відзначили перспективність можливої співпраці у рамках Асоціації Держав Південно-Східної Азії АСЕАН.

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Президент привернув увагу до масштабної приватизації та заходів для створення нового інвестиційного клімату в Україні: "Наше співробітництво може бути дуже плідним, особливо у галузях логістики, управління, виробництва, авіації та космічних проектах, наукової та військово-технічної співпраці, навколишнього середовища, інформації, комунікаційних технологій та запровадження електронного врядування", – відзначив він.

К.Шанмугам також висловився за розширення співробітництва, особливо – у обміні досвідом державного управління, боротьби з корупцією, економічній та безпековій сферах. Міністр поінформував про програму, за якою урядовці з різних країн приїжджають до Сінгапуру, працюють там деякий час та розробляють свої пропозиції. Він запросив Україну долучитися до такої ініціативи, зазначивши, що її досвід також дуже цікавий для Сінгапуру.

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