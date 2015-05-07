СБУ відкрила провадження проти "Грозний-Авіа" за рейси в Крим

Про це повідомив у Facebook народний депутат України, заступник голови робочої групи при Кабміні щодо відшкодування збитків, завданих окупацією українських територій Георгій Логвінський, за зверненням якого було відкрито провадження.

"За моєю заявою СБУ почала кримінальне провадження за фактом незаконних чартерних рейсів за маршрутом Сімферополь – Стамбул. Літаки російської компанії "Грозний Авіа" будуть заарештовані. Туристичну компанію Aya Sofia, яка ці чартерні перельоти не тільки організовує, але й всіляко рекламувала у відкритих просторах інтернету, чекають серйозні санкції", - написав Логвинський.

Читайте такожЧеченська авіакомпанія планує запустити рейс з Єревану в окупований КримТакож він пообіцяв проблеми пасажирам даних рейсів.

"Всі ці пасажири можуть бути обмежені у подальшому отриманні шенгенських віз.

Як? Дуже просто. Європа не вітає порушників державного кордону. І повірте, що гласно або негласно, кожен, хто літав цими рейсами, вже дуже скоро зможе відчути на собі всі «тяготи» отримання віз в країнах шенгену. Я ще раз повторюю, що сила права вище права сили на землі, на морі і навіть в повітрі", - заявив Логвинський.