Порошенко продовжив весняний призов до червня
Текст відповідного указу розміщено на сайті президента.
Президент України Петро Порошенко своїм указом вніс зміни до указу «Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2015 році".
Текст відповідного указу розміщено на сайті президента.
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Згідно з документом, термін весняного призову продовжено з травня до червня.
«Внести до Указу Президента України від 17 лютого 2015 року № 88 "такі зміни: у пункті 1 статті 1 слово "травень" замінити словом "червень"; у пункті 1 статті 2 слово "травні" замінити словом "червні"», - зазначається у документі.
Водночас термін осіннього призову залишився незмінним- з жовтня по листопад 2015 року.