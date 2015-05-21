Ківалов стверджує, що його скандальна стаття – не сепаратистська, а «патріотична»

«Стаття, яку я написав для тижневика «2000» має патріотичний характер. А не сепаратистський, екстремістський і інший ...істський», - йдеться у заяві народного депутата Сергія Ківалова, переданому УНІАН. - «Стаття була написана в умовах, коли всіма оволоділи невпевненість і страх».

Заява була поширена у відповідь на інтерв'ю голови Одеської облдержадміністрації Ігоря Палиці, опублікованому УНІАН в середу, в якому одеський губернатор розповів, що Ківалов написав статтю з інструкцією створення «народної республіки» на Одещині.

«У статті йдеться про повну автономію Одеського регіону, свою валюту, власні зовнішні політичні напрямки і армію. Тобто, розписана чітка інструкція, за якою захоплювався Крим, а потім створювалися «ЛНР» і «ДНР». Чому за цю публікацію не покарали? Хто народному депутату велів її розмістити? Мені дуже не подобається, що Генеральна прокуратура спускає це на гальмах», - говорить Палиця.

Мова йде про опублікованій у тижневику «2000» від 7 лютого 2014 року – майже за два тижні до втечі з України Віктора Януковича – статті «Настав час готувати Конституцію для Одещини» авторства Сергія Ківалова (газета «2000», № 6 від 7-13).

На думку Палиці, влада зобов'язана довести це питання до кінця. «Якщо нинішня влада не зможе довести до кінця це питання, я особисто буду дуже сильно засмучений. Знову гроші переможуть закон», - вважає одеський губернатор.

У відповідь на це Ківалов зазначив, що «все, що написано в статті – це мої роздуми на тему: як не допустити катастрофи... «Конституція для Одещини» - це свого роду економічний експеримент, представлений для обговорення громадськості. Я недавно і такий законопроект подав в Раду – «Про економічний експеримент»».

«Щоб мати своє уявлення про матеріал, краще один раз прочитати самому», - йдеться в заяві Ківалова.

Цікаво, що на сайті тижневика «2000» зазначену статтю за допомогою пошуку по сайту знайти не можна, а в розділі «Архів» на сайті «2000», де можна ознайомитися зі змістом кожного номера, з якоїсь причини відсутні випуски газети з листопада 2013 року по червень 2014 року.

Однак, на різних сайтах в інтернеті опублікований ряд передруків даного матеріалу, наприклад, на сайті Odessit.ua під назвою "Сергій Ківалов: Настав час готувати Конституцію для Одещини".

У матеріалі, зокрема, йдеться: «Досвід Стародавнього Риму свідчить: на руїнах імперії тривалий час забезпечувати порядок і достаток вдається лише в окремих містах, точніше областях-державах, де культурна спільність, територіальна згуртованість, інтелект жителів та геополітичні умови цьому сприяють. Приклади — Венеціанська, Генуезька, Флорентійська республіки, процвітали від півтисячі до тисячі років, поки на навколишніх територіях вирували революції, відчай і розруха. Всі три області-республіки залишили нам справжню школу будівництва державності.

Величезне упущення, що цей досвід не був використаний при розформуванні СРСР. Але прогрес Естонії — держави з населенням 1 млн 300 тис. чоловік і територією всього на 20% більшою Одеської області, доводить: саме він працює».

Потім автор резюмує: «Для встановлення автономії Одещини слід заручитися народним волевиявленням і підвести правову базу в рамках чинної Конституції України. В ідеалі — це конституційна автономія з центром в Одесі і повноваженнями не меншими, ніж у Автономної Республіки Крим, а з ключових питань — більш широкими.

Вистачить безгрошового, безвладного самоврядування. Потрібен свій парламент, свій уряд, свій лідер, відповідальний в першу чергу перед жителями Одещини. Потрібно право вето у відношенні до міжнародних договорів України, дохідних статей держбюджету, видів і ставок загальнодержавних податків і зборів (частини території і населення Одещини). Право на самостійні міжнародні відносини по всім торговим і економічним питанням.

Право самим визначати підприємницьку, екологічну, транспортну, трудову, мовну, освітню політику, політику осілості на Одещині. Право цензури стосовно шкідницької і підривної ідеології та діяльності. Право мати власну поліцію та загони самозахисту, для чого потрібна обов'язкова строкова військова підготовка для місцевих жителів-чоловіків. Право безпосередньо застосовувати міжнародні та передові зарубіжні норми у комерційних правовідносинах з іноземними суб'єктами. Виключне право на реєстрацію будь-яких операцій з нерухомістю, землею в територіальних межах автономії. А в надзвичайній ситуації — для блага населення — право ввести свій режим фінансових і валютних операцій».

Ці специфічні вимоги Ківалов у дні Революції Гідності обґрунтовував особливим історичним шляхом Одещини, відмінним від решти України: «нашим іноземним «благодійникам» та їх місцевим прислужникам хочу нагадати: жителі Одещини в оволодінні та освоєнні рідного краю нічим не зобов'язані ні румунським дакам, ні польським магнатам. Нас не заселяв і не облаштовував, як Вінницьку та Полтавську області, зять польського канцлера Єремія Вишневецький. Наші міста, дороги, школи і лікарні не будували польські магнати Заславські, Конецпольські та Лянцкоронські, як у Львівській та Волинській областях. І зводили історичні будівлі Одеси, радують і сьогодні наше око не австрійські придворні Габсбурзького імператорського дому, як історичний центр Львова».

Нагадаємо, нещодавно представники бойовиків самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» заявили про свою згоду на реінтеграцію в Україну – на умовах автономії. Представники «ДНР» і «ЛНР» контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі Денис Пушилин і Владислав Дейнего заявили про це 11 травня 2015 року.

«Ми згодні на найширшу автономію без шкоди нашим інтересам», - повідомив парламентарій від «ДНР» Пушилин і зазначив, що «ДНР» пропонує внести статтю в Конституції про те, щоб інші регіони України мали право на самовизначення. З цим погодився і представник «ЛНР» Дейнего, який додав, що і «ЛНР» готова стати автономною в складі України, з умовою: «Треба змінити Конституцію».