Польща не повинна ставати ворогом Росії - Коморовський

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав під час теледебатів зі своїм головним конкурентом на президентських виборах Анджеєм Дудою.

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"Не треба себе ставити у ролі ворога Росії чи президента РФ, але треба бачити глибоку, погану зміну в російській політиці. З політики м'якої співпраці Росія перейшла до конфронтації не з Польщею, а з цілим західним світом - із США, ЄС. Це видно в Україні, де триває протистояння", - сказав Коморовський, відповідаючи на запитання, як будувати відносини з Росією в умовах її агресії проти України.

За словами президента, Польща є частиною західного світу і спільно з ним робить усе для того, аби змусити РФ змінити свою політику, зокрема за допомогою санкцій та підтримки проєвропейського шляху України.

Як наголосив Коморовський, Польща, як і інші держави, у випадку зміни російської політики, має прагнути до співпраці з нею. "Для Польщі (Росія) є безпечною тоді, коли не має імперських прагнень, якщо хоче модернізуватися. Власне, така Росія нам потрібна. Не можна робити себе ворогом Росії. Ми повинні бути тою частиною західного світу, яка найкраще Росію знає і знає, як її найкраще зупинити", - сказав Коморовський.

Як повідомляв УНІАН, Коморовський у першому турі президентських виборів набрав на 1% менше голосів, ніж кандидат від опозиції Дуда.

Другий тур виборів відбудеться 24 травня.