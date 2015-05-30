Палиця заявив, що ніякого зв'язку між його відставкою і ситуацією з "Укрнафтою" немає
Екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Ігор Палиця не вбачає зв'язок між своєю відставкою і ситуацією з «Укрнафтою».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу після представлення нового голови ОДА Михайла Саакашвілі, відповідаючи на запитання про те, що зараз багато хто проводить паралелі між його відходом з посади керівника області та останніми подіями, пов'язаними з вищезгаданим підприємством.
Палиця зазначив, протягом тривалого спілкування з президентом України Петром Порошенком жодного разу не прозвучало "щось, що могло хоча б натякнути на якийсь зв'язок".
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«Зв'язку між цими речами я не бачу», - заявив колишній голова ОДА.
Нагадаємо, раніше екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Ігор Палиця заявив, що із задоволенням поступився місцем керівника області Михайлу Саакашвілі.