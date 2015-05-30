Палиця заявив, що ніякого зв'язку між його відставкою і ситуацією з "Укрнафтою" немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу після представлення нового голови ОДА Михайла Саакашвілі, відповідаючи на запитання про те, що зараз багато хто проводить паралелі між його відходом з посади керівника області та останніми подіями, пов'язаними з вищезгаданим підприємством.

Палиця зазначив, протягом тривалого спілкування з президентом України Петром Порошенком жодного разу не прозвучало "щось, що могло хоча б натякнути на якийсь зв'язок".

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«Зв'язку між цими речами я не бачу», - заявив колишній голова ОДА.

Нагадаємо, раніше екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Ігор Палиця заявив, що із задоволенням поступився місцем керівника області Михайлу Саакашвілі.