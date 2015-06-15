На Чорновол напав помічник екс-регіонала Онищенка під час фотозйомки документів

17:42, 15 червня 2015
Політика
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На депутата від "Народного фронту" Тетяну Чорновол було скоєно напад в місті Миронівка Київської області.

Чорновол / Фото УНИАН

Інцидент стався в офісі депутата Олександра Онищенка (в минулому Кадирова. - ред.), колишнього члена ПР, в той час як Чорновол намагалася сфотографувати документи, передає Цензор.НЕТ.

"В цьому офісі зареєстровані приватні газові фірми, фактично якими він (Онищенко. - ред.) володіє. Я побачила на столі в цьому офісі документи фірми "Природні ресурси +". Я почала фотографувати ці документи, тому що через 4 дні після розстрілу Майдану 26 січня (2014 року. - ред.) "Укргазвидобування" передало цій фірмі за смішну ціну право на користування державними газовими свердловинами. Мені було важливо сфотографувати ці документи, тому що зараз мені стало зрозуміло, хто контролює цю фірму. У цей час на мене накинулась довірена особа Онищенка і його права рука в Миронівському районі Гереханов Геннадій Гитинавович. Він силою відібрав мою сумку і розбив мій іPad", - повідомила Чорновол.

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При цьому, за її словами, це було зроблено особливо цинічно, оскільки перед цим Гереханов запитав у неї, чому у неї як у чесного народного депутата такий дорогий планшет Apple.

"Я йому пояснила, що насправді це іPad мого чотирирічного сина, який йому вручили в МВС в той день, коли посмертно нагороджували мого загиблого чоловіка", - сказала Чорновол.

Після цього приїхала міліція і, за словами депутата, втрутилася в інцидент і її звільнила. Також нардеп зазначила, що у неї залишилися синці.

Після від'їзду Чорновол з Миронівки, за її словами, на місце інциденту прибув помічник Онищенка Олександр Масальський. Депутат також нагадала, що Гереханов відомий у Миронівці як людина, яка організовувала людей на Антимайдан.

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Раніше ТСН у сюжеті програми "Гроші" повідомляв, що міністра екології Ігоря Шевченка підозрюють у корупції на користь нардепа Олександра Онищенка. Ходять чутки, що крісло міністра нікому не відомого юриста Ігоря Шевченка "придбав" мільйонер Олександр Онищенко.

Щоб дізнатися більше про "стосунки" між міністром і нардепом, журналісти вирішили поспілкуватися безпосередньо з Шевченком. Але виявилося, що чиновник просто невловимий. У міністерстві він не з'являвся, пояснюючи свою відсутність нарадою. Але журналісти з'ясували, що ніяких нарад чи засідань Кабінету Міністрів у той день не передбачалося. Шевченко банально ігнорує робочий день. "Міністр не ходить на засідання комітету Верховної Ради. Міністр не працює у міністерстві. Він не доповідає на Кабінеті Міністрів про гострі екологічні проблеми. Для чого потрібна нам ця міфічна фігура?" - дивується Тетяна Тимочко, голова всеукраїнської екологічної ліги.

Незважаючи на відсутність керівника на робочому місці, міністерство справно працює за звичними корупційними схемами.

"Це міністерство зараз є одним з найбільш корумпованих, і про це свідчать арешти працівників цього міністерства, які отримували хабарі. Про це свідчать скандальні історії з видачею ліцензій, потім - з перевіркою цих ліцензіатів", - розповіла Тимочко.

Як виявили журналісти, міністр Шевченко легко заробляє гроші в міністерстві. Головне джерело прибутку - це ліцензії та дозволи щодо видобутку корисних копалин. Розслідування "Грошей" виявило, що кожен документ коштує 600 доларів, а їх тільки за грудень міністр підписав близько 200. Таким чином, загалом за місяць Шевченко міг отримати 120 тисяч доларів, крім невеликої заробітної плати чиновника.

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