Експерти: заяви Лаврова про Україну та НАТО можуть мати зворотній ефект

Більшість експертів не виключає, що заяви міністра закордонних справ РФ Сергія ЛАВРОВА про недопущення вступу України і Грузії в НАТО можуть мати зворотній ефект.

Про це свідчать передані УНІАН результати експерт-опитування «Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА»».

Зокрема, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО вважає, що заява С.ЛАВРОВА є черговим свідченням того, що Росія використовує проти України і Грузії всі можливі методи і навіть ті, які не вкладаються у визначення цивілізованої дипломатії, а іноді йдеться про втручання у суверенні справи інших держав.

”Якщо говорити про внутрішньополітичні наслідки, то це можна розглядати як певне підбурення до політичних конфліктів навколо теми НАТО в Україні. Хоча для значної частини суспільства таке жорстке втручання у внутрішні справи сусідньої держави може призвести до зворотного ефекту - частина людей, які критично ставляться до НАТО, можуть переглянути свою позицію і поступово перейти на позиції підтримки ідеї вступу України в НАТО. Наслідки можуть бути прямо протилежними від тих, які хоче досягти Росія”, - переконаний політолог.

За словами В.ФЕСЕНКА, занадто жорстка позиція Росії певною мірою непокоїть і європейські держави. Зокрема, зауважив він, якщо під час Бухарестського саміту європейські країни намагались знайти певний баланс інтересів безпеки на європейському континенті, врахувати інтереси Росії і тому не поспішати з ПДЧ для Грузії і України, то зараз, “коли маємо посилену жорсткість Росії, вони можуть переглянути нинішні погляди і з більшим розумінням поставитись до євроатлантичних намірів України і Грузії. Тобто ефект і тут може бути прямо протилежним”.

У свою чергу директор міжнародних програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова Валерій ЧАЛИЙ висловив думку, що заяви такого роду, як правило, не можуть звучати від дипломатів, а особливо такого високого рівня, як С.ЛАВРОВ. “Я думаю, що в рамках двосторонніх відносин, звичайно, треба з`ясувати, про які заходи йдеться, по дипломатичних каналах з’ясувати позицію наших сусідів і реагувати відповідним чином”, - наголосив В.ЧАЛИЙ.

Говорячи про громадську оцінку такої позиції, він висловив жаль, що “вірус несприйняття легітимності України, який панує серед націоналістичних кіл Росії, іноді перетікає і до офіційних інститутів Російської Федерації. Офіційні державні інститути нашого сусіда повинні знайти від цього вірусу протиотруту”.

Політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир ГОРБАЧ підкреслив, що перший наслідок заяви міністра МЗС Росії вже є - прохання НАТО пояснити, що саме С.ЛАВРОВ мав на увазі, коли розтлумачував слова Володимира ПУТІНА про те, що Україна – не держава. “Це зовнішньополітичний наслідок, який відрізняється від того, на який чекали росіяни”, - зауважив експерт.

”В українському вимірі артикуляцією такої позиції буде внутрішня мобілізація українського суспільства. Для остаточного формування української політичної нації бракує лише зовнішньої загрози. Як загроза може сприйматись Російська Федерація, у разі, якщо вона буде продовжувати подібну зовнішньополітичну риторику і буде висловлювати претензії на частину території України. Щодо Росії, то вона може зовсім переглянути концепцію своєї зовнішньої політики”, - вважає В.ГОРБАЧ.

Водночас директор Українського філіалу Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ висловив нерозуміння, чому через цю заяву “піднято такий ґвалт”. “Начебто Росія до цього не заявляла те саме вустами С.ЛАВРОВА, В.ПУТІНА та інших очільників. Не секрет, що Росія вважала, вважає та буде вважати, що вступ України та Грузії до НАТО дуже боляче вдарить по системі національної безпеки самої Росії”, - наголосив він. Це, за його словами, призведе до колосальних витрат для Росії