Тернопільський військкомат направив повістку бійцю, який загинув в АТО минулого року
У Тернопільському обласному військкоматі розпочали службове розслідування з приводу того, що виписали повістку на ім'я Андрія Юркевича, який минулого року загинув у зоні проведення антитерористичної операції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив обласний військовий комісар Володимир Катинський.
«Тут не лише вина військових, а й дільниць оповіщення, які подають нам списки. Але це не знімає і вини працівників військкомату. Ми почали службове розслідування, за результатами якого за службову недбалість будуть покарані посадові особи», – сказав він.
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Катинський пообіцяв, що винні обійдуться не просто доганами, а буде застосовано матеріальне стягнення.
Водночас військовий комісар зазначив, що не зрозуміло, як дана повістка взагалі потрапила до родичів загиблого бійця.
«На повістці, яку оприлюднила в соцмережах дружина бійця, видно, що її відірвали. Тобто повістка вже було прикріплена до справи, яку відставили в сторону. Але хтось відірвав цю повістку і всунув у двері квартири, де був прописаний загиблий. Таке враження, що це хтось спеціально робить перед місцевими виборами, щоб збурити людей. Але це насамперед неповага до героя і його родини», – наголосив Катинський.
Принагідно він висловив сподівання, що подібних інцидентів із врученням повістки для загиблих воїнів в області більше не повториться.
Як повідомляв УНІАН, ввечері 13 серпня дружина загиблого Андрія Юркевича Христина оприлюднила в мережі Фейсбук повістку, яка прийшла на ім’я її покійного чоловіка.
Жінка була шокована і обурена такими діями військових, адже її чоловік був першим хто загинув в АТО з тернополян. До того ж, з часу його загибелі минув майже рік.
Юркевич воював у складі батальйону «Айдар». Загинув 6 вересня 2014 року під Луганськом. Посмертно нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня.