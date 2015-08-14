Тернопільський військкомат направив повістку бійцю, який загинув в АТО минулого року

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив обласний військовий комісар Володимир Катинський.

«Тут не лише вина військових, а й дільниць оповіщення, які подають нам списки. Але це не знімає і вини працівників військкомату. Ми почали службове розслідування, за результатами якого за службову недбалість будуть покарані посадові особи», – сказав він.

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Катинський пообіцяв, що винні обійдуться не просто доганами, а буде застосовано матеріальне стягнення.

Водночас військовий комісар зазначив, що не зрозуміло, як дана повістка взагалі потрапила до родичів загиблого бійця.

«На повістці, яку оприлюднила в соцмережах дружина бійця, видно, що її відірвали. Тобто повістка вже було прикріплена до справи, яку відставили в сторону. Але хтось відірвав цю повістку і всунув у двері квартири, де був прописаний загиблий. Таке враження, що це хтось спеціально робить перед місцевими виборами, щоб збурити людей. Але це насамперед неповага до героя і його родини», – наголосив Катинський.

Принагідно він висловив сподівання, що подібних інцидентів із врученням повістки для загиблих воїнів в області більше не повториться.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 13 серпня дружина загиблого Андрія Юркевича Христина оприлюднила в мережі Фейсбук повістку, яка прийшла на ім’я її покійного чоловіка.

Жінка була шокована і обурена такими діями військових, адже її чоловік був першим хто загинув в АТО з тернополян. До того ж, з часу його загибелі минув майже рік.

Юркевич воював у складі батальйону «Айдар». Загинув 6 вересня 2014 року під Луганськом. Посмертно нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня.