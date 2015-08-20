Порошенко назвав чотири теми для переговорів з Меркель та Олландом у Берліні

Саміт 24 серпня у Берліні за участю президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Франсуа Олланда відбудеться за ініціативи української сторони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Києві повідомив Порошенко.

За словами президента, порядок денний цієї зустрічі є широким.

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«Безумовно, перший пріоритет - це безпекові складові. Незважаючи на те, що останні дні ми бачимо певне суттєве зниження кількості обстрілів, нас не задовольняє невиконання ключових пунктів і зобов'язань, які взяла на себе російська сторона: це відведення великокаліберної артилерії і важкого озброєння», - наголосив Порошенко.

Він підкреслив: «Ми маємо забезпечити, щоб представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ мали безперешкодний доступ до всіх ділянок, звідки здійснюються обстріли, щоб продемонструвати світові рішучість світового співтовариства для забезпечення миру і спокою».

Крім того, за словами президента, у Берліні обговорюватиметься питання створення потужної міжнародної коаліції, яка має зупинити агресію

«Ключовим завданням української влади є формулювання потужної міжнародної спільноти як єдиної коаліції, яка має зупинити агресію. Це стосується скоординованих дій на сході країни і скоординованих кроків щодо невизнання анексії Криму. Це особливо актуально після незаконного візиту президента РФ Володимира Путіна на територію анексованого Криму», - зазначив Порошенко.

Четвертим питанням переговорів у Берліні з Меркель і Олландом він назвав координацію дій щодо безвізового режиму України є Євросоюзом.

Як нагадав президент, «17 серпня українська сторона передала звіт про виконання (Плану дій з лібералізації візового режиму – УНІАН)».

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Нині, зауважив Порошенко, відповідно до його домовленості з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, «ми очікуємо оціночної місії».

За словами президента, «Україна має прозвітувати, що зроблено, доробити ті зобов'язання, які мала зробити по графіку. Це стосується режиму боротьби з корупцією, реформування судової гілки влади та реформування законодавства для виконання технічних завдань, по яких ми домовилися з керівництвом Євросоюзу під час саміту Україна-ЄС (у Києві в квітні – УНІАН)».