Грібаускайте українцям: бажаю завжди цінувати та берегти свою свободу

Президент Литви Даля Грібаускайте привітала українців з Днем Незалежності.

Про це Грібаускайте написала в Twitter.

"Прагнення свободи перемогти неможливо.Тому бажаю завжди цінувати та берегти свою свободу!", - зазначила вона.

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Як повідомляв УНІАН, Литва є відданим союзником України у відновленні її суверенітету і територіальної цілісності.