Грібаускайте українцям: бажаю завжди цінувати та берегти свою свободу
10:42, 24 серпня 2015Політика
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Президент Литви привітала українців з Днем Незалежності.
REUTERS
Президент Литви Даля Грібаускайте привітала українців з Днем Незалежності.
Про це Грібаускайте написала в Twitter.
"Прагнення свободи перемогти неможливо.Тому бажаю завжди цінувати та берегти свою свободу!", - зазначила вона.
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Як повідомляв УНІАН, Литва є відданим союзником України у відновленні її суверенітету і територіальної цілісності.
З Днем Незалежності,Україно!Прагнення свободи перемогти неможливо.Тому бажаю завжди цінувати та берегти свою свободу! pic.twitter.com/j0CX1yQnjn
— Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) August 24, 2015
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