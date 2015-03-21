Грібаускайте отримала українську загальнонаціональну премію "Людина року"

20:38, 21 березня 2015
Політика
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Президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте отримала українську загальнонаціональну премію "Людина року".

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, нагороду під час XIX-ї щорічної церемонії нагородження премій "Людина року" лідеру литовської держави вручили перший президент України Леонід Кравчук та ведуча телеканалу "1+1" Наталія Мосейчук.

Премію голові литовської держави вручили в номінації «Міжнародна премія в галузі суспільно-політичної діяльності».

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