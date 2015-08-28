В Антикорупційному бюро допускають, що хабарникам дозволять відкуповуватися від в'язниці

За його словами, таку практику запропонував його перший заступник Гізо Углава, який раніше працював заступником головного прокурора Грузії, передає "Українська правда".

"Те, що я почув, і які концепції він запропонував, мені дуже сподобалося. Припустимо, у них у Грузії працювала система кримінального провадження, у них не було цих томів, як у нас. Плюс під кінець його кар'єри у Грузії кількість вироків становила 8%, а 92% – угоди. Припустимо, людина вкрала мільйон – вона зізнається та повертає його і отримує не 8, а п'ять років", – розповів Ситник.

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Глава НАБУ також заявив, що звичайне розслідування навіть простих справ може тривати півтора року або ще довше, тому в укладенні таких угод з корупціонерами є сенс.

"Тому практика, яка працювала в Грузії, підходить нашій країні. Це передбачено нашим законодавством, плюс у закон про НАБУ внесена можливість підписання цих договорів, навіть в особливо тяжких випадках", – сказав він.

Крім того, Ситник наголосив, що його відомство насамперед буде займатися боротьбою з корупційними схемами в судах і сфері держзакупівель.

Також стала відома зарплата голови НАБУ - понад 70 тисяч гривень. Ситник заявив, що детективи будуть отримувати 30 тисяч гривень, що, на його думку, дозволить співробітникам бюро не брати хабарі.

Варто наголосити, що Національне антикорупційне бюро має розпочати свою роботу 1 жовтня.