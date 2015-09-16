Раду закликають для уникнення конфлікту терміново прийняти закон, що дозволяє голосувати переселенцям

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу заявили представники Громадянської мережі ОПОРА.

«Є ризик, що якщо не буде вирішена ця проблема, ми спровокуємо окремі соціальні конфлікти», - зазначив аналітик мережі Олександр Клюжев.

Він нагадав, що на сьогодні у Верховній Раді зареєстровано три законопроекти, які стосуються вирішення проблеми реалізації виборчих прав переселенців.

Зокрема, законопроект №2501а-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб», який розроблено експертами неурядових організацій спільно з групою народних депутатів. Проектом закону передбачено надати ВПО право за особистою заявою змінити виборчі адреси і постійно голосувати на загальнонаціональних та місцевих виборах за місцем фактичного проживання, а також заборонити протягом 365 днів з дня зміни виборчої адреси повторно її змінювати.

Ще одним законопроектом №2501а авторства депутатів Віктора Бондаря та Віталія Хомутинніка (група партії «Відродження») пропонується застосувати на місцевих виборах одноразовий механізм тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси.

Крім того, у парламенті зареєстровано також законопроект №2501а-2 народного депутата Юлії Льовочкіної, яким пропонується використати автоматичний принцип набуття внутрішньо переміщеною особою нової виборчої адреси шляхом подання територіальним підрозділом Державної міграційної служби до органів ведення Реєстру виборців відомостей про реєстрацію місця проживання переселенця.

Своєю чергою заступник голови партії «Відродження» Володимир Пилипенко наголосив, що внутрішні переселенці мають право голосу, і це всім зрозуміло.

«Проблема зараз знаходиться у тій площині, чи держава здатна знайти у себе силу волі забезпечити право голосу переміщеним особам, навіть враховуючи те, що такі особи можуть не скористатись цим правом. Або, якщо і скористатись, то проголосують не так, як хтось бажає. Це ознака демократичної держави та повага до прав людини – забезпечити реалізацію виборчого права», - сказав він.

Пилипенко також зазначив, що для фракції «Відродження» вирішення питання щодо реалізації виборчого права ВПО є принциповим.

«Нам принципово те, щоб цю проблему держава вирішила. Ми готові підтримати альтернативний законопроект, який розроблений громадянським суспільством», - сказав він.

Крім того, Пилипенко наголосив, що важливим є те, аби це питання було вирішене вже поточного пленарного тижня.

«Ми вважаємо, що час для прийняття цього законопроекту є саме цього пленарного тижня… Наша фракція буде наполягати на прийнятті чи нашого, чи альтернативного законопроекту громадськості, але на ухваленні його в цілому, щоб показати справжню роботу, а не її імітацію», - додав він.

Представник омбудсмана з питань дотримання прав внутрішньо переміщених осіб Жанна Лук’яненко наголосила, що ситуація із незабезпеченням механізму реалізації внутрішньо переміщеними особами права голосу на місцевих виборах становить непряму дискримінацію.

«Депутати повинні зібратись і якнайшвидше прийняти закон. Потрібно, щоб люди, які опинились у складній ситуації, не думали, що про них забули, а щоб вони відчували себе невід’ємною частиною громади, яка їх прийняла», - сказала вона.

Своєю чергою співавтори законопроекту №2501а-1 позафракційні народні депутати Сергій Тарута та Ганна Гопко висловили думку щодо необхідності проведення публічного круглого столу в парламенті з питання врегулювання виборчого права ВПО.