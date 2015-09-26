На сьогодні підстав для проведення позачергових виборів до ВР немає - Гройсман

Про це сказав голова Верховної Ради Володимир Гройсман в інтерв'ю телеканалу «Україна».

Він підкреслив, що нинішній парламент хоч і зі складнощами, але ухвалює «необхідні країні рішення».

«Я думаю, що багато хто зацікавлений, в тому числі і в Російській Федерації, провести дострокові вибори для того, щоб не стільки змінити сам парламент, а скільки дестабілізувати ситуацію в середині країни», - підкреслив Гройсман.

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При цьому він додав: «Це не наш сценарій. Наш сценарій полягає в тому, щоб парламент працював і був здатен приймати відповільні рішення».

За його словами, «сьогодні є всі можливвості в публічному відкритому діалозі всередині політичних партій і фракцій знайти розуміння подальших дій».

«Зрозуміло, що хтось буде всередині парламенту розігрувати карту дострокових виборів, але я вважаю, що сьогодні підстав для проведення позачергових виборів до ВР немає і маю надію на те, що депутати українського парламенту будуть демонструвати свою здатність до прийняття подальших рішень», - наголосив голова ВР.

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Як повідомляв УНІАН раніше, голова Верховної Ради України Володимир Гройсман запропонує депутатам прийняти рішення щодо спрощення процедури позбавлення недоторканності парламентаріїв.