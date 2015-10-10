Понад 93 тисяч учасників АТО брали участь у бойових діях - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Всеукраїнського форуму учасників АТО заявив президент України Петро Порошенко.

"Майже 108 тисяч беруть участь в АТО. Понад 93 тисячі є безпосередніми учасниками бойових дій і мають право на отримання відповідного статусу. З них 90% цим правом скористались і оформили посвідчення учасників бойових дій", - заявив він.

Президент також зазначив, що у воєнному бюджеті 2016 року буде передбачено значне зростання грошового забезпечення українських військових.

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Порошенко додав, що за 6 черг мобілізації, на військову службу прийшли 210 тисяч українців.