Портнов відмовляється виконувати указ Ющенка

В.о. голови ФДМ Андрій Портнов заявляє, що не має намірів виконувати указ президента Віктора Ющенка щодо забезпечення належного функціонування Фонду держмайна.

"Ми вважаємо за недоцільно виконувати укази президента, які виходять за рамки його повноважень", - сказав він в коментарі "Українській правді".

Портнов також наголосив, що конкурс щодо продажу Одеського припортового заводу пройде 20 травня за відкритою процедурою, "незважаючи на усі сьогоднішні заяви закритого акціонерного товариства у складі Валентини Петрівни (Семенюк) та Віктора Андрійовича (Ющенка)".

За його словами, "попри істерику високопосадовців", три інвестори вже сплатили заставу за ОПЗ.

Портнов також додав, що на даний момент не існує жодних протестів прокурора, а також судових рішень, які зупиняють приватизацію заводу.

"Інвестори перерахували кошти, незважаючи на підпільну газету ("Відомості приватизації") із забороною проведення конкурсу по ОПЗ, яку випустила Валентина Семенюк у підпільній типографії, підпорядкованій Державному управлінню справами", - сказав він.

Портнов додав, що до кінця цього тижня депутатами від БЮТ буде зроблено подання до Конституційного Суду стосовно незаконності існування ДУС.

"Указ президента (щодо створення ДУС) буде оскаржено до КС, оскільки Конституція не наділяє президента правами на годівницю", - сказав він.

Портнов пояснив, що за Конституцією президент має право створювати виключно консультативно-дорадчі органи.