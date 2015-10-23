КС продовжив розгляд конституційності деяких положень закону про люстрацію

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні присутні 13 суддів КС. Кворум є, оскільки для проведення засідання треба не менше 12 суддів КС.

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Голова КС Юрій Баулін нагадав, що під час засідання сторони процесу не мають права ображати один одного, використовувати виступ у КС з політичною метою За його словами, в такому випадку порушники можуть бути позбавлені слова.

Наразі триває процедура, під час якої ставлять запитання до представника Верховного суду Олександра Волкова щодо двох конституційних подань з приводу конституційності низки положень закону про люстрацію.

Як повідомляв УНІАН, КС 16 квітня розпочав розгляд справи про конституційність окремих положень закону "Про очищення влади", однак того ж дня відклав процес.

22 жовтня КС продовжив розгляд справи.

Довідка УНІАН. Закон "Про очищення влади" набув чинності 16 жовтня 2014 року. Він, зокрема, застосовується до осіб, які займали сукупно не менше одного року вищу керівну посаду (посади) у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, і тих державних чиновників, які займали посаду (посади) у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та не були звільнені у цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням. Ці люди не зможуть працювати в органах державної влади впродовж найближчих 10 років.

Із поданнями до КС з приводу закону про люстрацію звернулися Верховний суд (направив два подання) і 47 народних депутатів. Усі три подання об'єднано в одне конституційне провадження.

У поданнях не міститься клопотання щодо скасування закону "Про очищення влади" як неконституційного в цілому, а йдеться про необхідність перевірки на відповідність Конституції України лише його окремих положень.

"Відповідно, Конституційний суд в межах своїх повноважень розглядатиме на предмет конституційності лише ті положення зазначеного закону, які оскаржені авторами конституційних подань, а не весь закон в цілому", - зазначається в повідомленні.