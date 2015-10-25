Голосування проходить без масштабних порушень, які можуть вплинути на результати виборів – ОПОРА

Про це повідомляє прес-служба громадянської мережі ОПОРА.

«Перебіг голосування відбувається в штатному режимі без суттєвих зловживань чи спланованих масштабних порушень, які можуть мати вплив на результати виборів. Кількість порушень (в статистичному вимірі) залишається низькою, але станом на 16:00 зберігаються тенденції, які проявлялися в перші години дня голосування», - йдеться в повідомленні.

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В ОПОРІ зазначають, що найпоширенішим порушенням, зафіксованим громадськими спостерігачами, є спроби видачі бюлетеня без паспорта – такі випадки зафіксовані на 4,6% дільниць по всіх Україні. Однак в окремих містах ситуація гірша – подібні порушення зафіксовані на 7,2% виборчих дільниць в Дніпропетровську, на 6,2% дільниць в Одесі і на 3,2% дільниць в Харкові. В більшості випадків завдяки реакції спостерігачів подібні інциденти вирішувалися в законний спосіб – виборцям правомірно відмовляли в можливості голосувати. Характерно, що порівняно з першою половиною дня відсоток таких зловживань в загальнонаціональному масштабі суттєво зменшився – з 14,3% до 4,6%, зазначають в ОПОРІ.

Також випадки порушень таємниці голосування станом на 16:00 виявлені на 2,6% дільниць, тоді як станом на 12:00 їх кількість становила 4,3%. Факти фотографування бюлетенів були зафіксовані лише на 0,4% виборчих дільниць по всій Україні. Однак в Одесі і Дніпропетровську такі зловживання мали місце на 6,4% виборчих дільниць. Умисне порушення таємниці голосування, що виявилося у розголошенні змісту волевиявлення громадянина, який взяв участь у голосуванні, карається штрафом або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, зазначається в повідомленні.

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Крім того, спостерігачі фіксували лише поодинокі випадки (на 0,4% виборчих дільниць) позбавлення виборців можливості проголосувати. Інші зафіксовані спостерігачами станом на 16:00 порушення є поодинокими і не можуть суттєво вплинути на результати волевиявлення громадян.