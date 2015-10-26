"Батьківщина" запропонує коаліції створити ТСК щодо зриву виборів у Маріуполі - Кужель

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявила народний депутат від "Батьківщини" Олександра Кужель.

"Швидше за все, ми запропонуємо коаліції все ж розслідування цього (зриву виборів у Маріуполі) слідчою комісією для того, щоб зрозуміти, де була помилка. Ми просто повинні дати такий сигнал суспільству, що ніколи в житті ні одна керівна посада не використовує таку можливість, щоб зірвати вибори на вимогу того чи іншого олігарха або когось ще, такого просто не може бути, ми повинні говорити, що закон один", - заявила Кужель.

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Як відомо, рада коаліції збереться 26 жовтня о 14:00 для обговорення ситуації, яка сталася в Маріуполі.

Раніше УНІАН повідомляв, що голова Донецької облдержадміністрації Павло Жебрівський звинувачує у ситуації довкола виборів у Маріуполі Центральну виборчу комісію «у грі на боці однієї зі сторін».