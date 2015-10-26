У Дніпропетровську дільничні комісії масово відправляють на уточнення протоколів - КВУ

Таких комісій вже близько 80%. При цьому в середньому по області ТВК відправляють 10-15% комісій на уточнення, йдеться в повідомленні Комітету виборців України, оприлюдненому на сторінці у Facebook.

Також відзначається, що інша ТВК в Дніпропетровській області, Новомосковська міська виборча комісія, прийняла рішення припинити своє засідання і розійтись до завтрішнього вечора. "При цьому комісія досі не отримала бюлетені від 10 дільниць, а тому рішення комісії розійтись є протиправним", - йдеться в повідомленні.

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У КВУ зазначили, що окремі комісії не можуть здати бюлетені вже по кілька разів поспіль. "Це, зокрема, стосується ДВК №121128 та №121156", - повідомили в комітеті.

КВУ: в Дніпропетровську комісії масово відправляють на уточненняУ Дніпропетровську дільничні виборчі комісії масово ві... Posted by КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ on Monday, October 26, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що народний депутат України Андрій Денисенко, який стежить за ходом підрахунку голосів у міській ТВК, повідомив, що представники комісій роблять все, щоб задіяти технологію фальсифікації і не визнати переможну перевагу лідера політичної партії "УКРОП" Бориса Філатова на мерських виборах.

Нардеп також додав, що більшість «Опоблоку», БПП та технічних до них партійних організацій уповільнюють подачу протоколів та підрахунку голосів.