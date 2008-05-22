Шуфрич радить владі спокійно сидіти в кріслах, щоб не сісти на нари

Регіонал Нестор Шуфрич став на захист Віктора Медведчука, якого підозрюють в причетності до «імпорту» російської технології фальсифікації результатів виборів «Вавілон» та застосуванні цієї технології на позачергових виборах у Києві.

На думку Шуфрича, «спроба влади звинуватити Медведчука нібито у причетності до якихось виборчих технологій «Вавілон» на виборах київського голови, до яких Медведчук не має ніякого відношення, є проявом високого цинізму сьогоднішньої влади, яка використовує Службу безпеки України як інструмент політичних репресій», - стверджується в переданому УНІАН коментарі політика. «Особлива цинічність цього кроку, - вважає Шуфрич, - полягає в тому, що Ющенко і його оскаженіле оточення при цьому апелює до 30-х років. Так я хочу сказати: Ющенко нічим не краще! І його опричники і посібники рано чи пізно нестимуть таку саму відповідальність, як кати 30-х років».

Демонструючи свою упевненість в непричетності Медведчука, Шуфрич процитував «анекдот з Інтернету»: «У причетності до затриманої СБУ контрабандної партії м`яса з України до Росії Медведчука поки що не підозрюють». І резюмував, що хотів би порадити сьогоднішній владі «спокійно досидіти до закінчення своїх повноважень, щоб потім не довелося сидіти вже не в кріслі, а на нарах...»