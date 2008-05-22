Клюєв: обвал долара гробить експорт

Підвищення офіційного курсу гривні по відношенню до долара негативно позначиться на економіці країни, зокрема, на експорті й національному виробнику .

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам сказав народний депутат України, заступник голови фракції Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ.

«Курс 4,85 відкриває ворота для імпорту, і гробиться експорт», – сказав він.

За словами А.КЛЮЄВА, це зробить вітчизняні підприємства неконкурентоспроможними на внутрішньому ринку. «Коли курс євро до долара на світових ринках знижується на соті долі відсотка, це вже серйозно впливає на економіки багатьох країн. У нас же за одну ніч офіційний курс гривні зріс на 20 коп. Такого не можна допускати», - заявив А.КЛЮЄВ.

Він вважає, що стимулювання імпорту і «утиск експортерів» приведе до втрати величезної кількості робочих місць, спаду доходів держбюджету. Крім того, на його думку, такі дії «ударять по платоспроможності населення і особливо постраждають ті, хто тримав свої заощадження в доларах».

У той же час А.КЛЮЄВ підкреслює, що «обвал долара» не допоможе знизити інфляцію. «Імпортні товари не подешевшають – ні побутова техніка, ні автомобілі, ні продукти харчування», – впевнений він.

У зв`язку з цим А.КЛЮЄВ зазначив, що тільки «системні кроки можуть вивести економіку з кризи».

«Вся економічна інфраструктура має бути націлена на інвестиції в основний капітал і тоді грошові потоки будуть зорієнтовані на зростання товарної пропозиції, що стимулюватиме зниження інфляції», – вважає А.КЛЮЄВ.