Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО обіцяє найближчим часом відповісти на дії Москви стосовно заборони в’їзду для українських політиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Любляні по завершенню засідання Трійки ЄС – Україна на рівні міністрів закордонних справ.

“Я повернуся до Києва, ще раз вивчу цю інформацію і зроблю відповідь”, - сказав він.

Українській міністр висловив нерозуміння причин, чому таке рішення було ухвалено Росією.

«Я можу уявити, що ця проблема може бути відповіддю на дії України відносно заяв мера Москви Ю.ЛУЖКОВА», - сказав український міністр.

Водночас він зазначив, що бачить велику різницю у діях Росії та України щодо заборони на в’їзд політиків. «В наших діях була реакція на конкретні заяви, а тут ми бачимо щось нове», - сказав В.ОГРИЗКО.

Він також зазначив, що на сьогодні всі в Україні відстоюють позицію гарних та конструктивних відносин з Російською Федерацією.

За його словами, існує багато причин для того, щоб прагнути саме таких відносин. Серед них сусідське положення двох держав, партнерські відносини та торгівельне співробітництво, оскільки Росія є другим торговельним партнером України за обсягами. «І саме тому, ми хочемо мати найкращі можливі відносини», - сказав В.ОГРИЗКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні МЗС Росії постановив запровадити обмеження на в`їзд до Росії низки українських політиків.