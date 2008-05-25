МЗС незадоволений обміном Лужкова на "невиїзних" українців

Міністерство закордонних справ України вважає неадекватним останні рішення зовнішньополітичного відомства Російської Федерації щодо запровадження обмежень на в’їзд українських політиків до Росії та закликає російську сторону припинити практику прийняття невмотивованих рішень.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби МЗС України щодо запровадження обмежень на в’їзд до Росії українським політикам.

Як зауважується у документі, у своєму рішенні від 22 травня ц.р. щодо запровадження обмежень на в’їзд до РФ для українських політиків російське МЗС зазначило, що це нібито вимушена відповідь на заборону в’їзду в Україну меру Москви Юрію ЛУЖКОВУ.

”У зв’язку з цим наголошуємо, що вимушеною була реакція саме української сторони. Відмова Ю.ЛУЖКОВУ у в’їзді на територію нашої держави зумовлена тим, що неодноразові вимоги припинити антиукраїнські заяви на порушення законів України залишалися без уваги. Більше того, Ю.ЛУЖКОВ, проігнорувавши застереження Служби безпеки України щодо неприпустимості подібних заяв, 11 травня ц.р. у м. Севастополь вкотре поставив під сумнів територіальну цілісність нашої держави”, - йдеться у заяві українського МЗС.

Таким чином, у міністерстві вважають, що зазначене рішення про обмеження на в’їзд українських політиків до Росії є “немотивованим, позбавлене логіки і не може розглядатися як адекватна відповідь на обгрунтовані дії України щодо Ю.ЛУЖКОВА”.

При цьому МЗС України закликає російську сторону припинити практику прийняття немотивованих рішень, які можуть стосуватися широких кіл українського політикуму.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня МЗС Росії запровадило обмеження на в`їзд до Росії низки українських політиків.

Таке рішення було прийнято у зв`язку з прийняттям владою України рішення про заборону мерові Москви Ю.ЛУЖКОВУ в`їжджати на територію України.

Довідка УНІАН. Служба безпеки України 12 травня заборонила мерові Москви Ю.ЛУЖКОВУ в`їзд до України через його висловлювання щодо статусу Севастополя.

11 травня в Севастополі на урочистостях з нагоди 225-річчя Чорноморського флоту РФ Ю.ЛУЖКОВ заявив, що питання державної належності Севастополя «залишилося невирішеним», і Росія це питання вирішуватиме на користь свого «державного права».