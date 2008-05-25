У Київській міській ТВК відкрився прес-центр

При Київській міській територіальній виборчій комісії під час виборів 25 травня працюватиме прес-центр (вул. Хрещатик, 36, ІІ поверх, Колонна зала).

Як повідомив УНІАН прес-секретар КМТВК Сергій ЧЕПІНСЬКИЙ, прес-центр організовано для кращого та більш зручного висвітлення мас-медіа роботи тервиборчкому.

Прес-центр обладнаний 10 комп’ютерами з Інтернетом, брифінг-зоною, де після 22.00 кандидати в депутати Київради та Київського міського голови зможуть прокоментувати вибори.

Також на екранах в прес-центрі буде висвітлюватись інформація про стан ходу голосування.

Всю інформацію про явку виборців оголошуватиме голова Київського міської ТВК Галина Білик.