На виборчих дільницях лінійки використовуватимуть не за призначенням

Комітет виборців України констатує, що голосування на дострокових виборах мера Києва та міської ради проходить спокійно.

Як повідомили УНІАН у Комітеті виборців України, на цих виборах працюють 10 мобільних груп комітету, що відвідують виборчі дільниці у всіх районах міста.

За даними КВУ, всі виборчі дільниці розпочали свою роботу вчасно, в комісіях існує кворум. Голосування відбувається в спокійній обстановці.

Справдився прогноз Комітету виборців про низьку якість списків виборців на кожній дільниці. У списках є неточності, які вже виправлялися під час виборів у 2006 і 2005 роках, також масово не включені до списків ті, кому на момент виборів виповнилося 18 років.

Однією з технічних проблем, що можуть виникнути під час голосування, може стати переповнення виборчих скриньок. Оскільки бюлетені досить великі за розміром, то вони займають багато місця в скриньках. На окремих дільницях скриньки вже були заповнені наполовину, хоч проголосувало лише 15% виборців. КВУ радить виборцям щільніше згортати бюлетені, а членам комісій - лінійками «утрамбовувати» бюлетені в скриньках.